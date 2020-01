Vitales temas ocupan sesión del Consejo de la Administración en Amancio

Llamando a los responsables de las deficiencias e incumplimientos por su nombre, los integrantes del Consejo de la Administración del Municipio (CAM) de Amancio, analizaron temas vitales como el tratamiento a los planteamientos generados en el proceso de rendición de cuenta, la marcha de la zafra azucarera, los avances en la informatización y las realidades del trabajo por cuenta propia.

En cada uno de los asuntos la profundidad de análisis fue el común denominador, que el caso de la zafra azucarera requirió un mayor compromiso de los responsables en garantizar el completamiento de equipos para el envío de materia prima al vecino ingenio de Colombia y niveles superiores en la atención a las mujeres y hombres que protagonizan la campaña cañero azucarera en esta localidad.



Miladis Frómeta Varona, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, exigió la adopción de medidas con quienes no garanticen un adecuado tratamientos a los planteamientos de los electores, indicó la instrumentación de un sistema de trabajo que permita la evaluación sistemática y efectiva de las respuestas administrativas a cuestionamientos de la población.



En el caso del proceso de informatización se aprecian lagunas en la implementación de sus requerimientos, persisten demoras innecesarias en la culminación del Portal del Ciudadano, y al decir de Ernesto Reyes Fuentes, vicepresidente del CAM a cargo de la tarea, muchos directivos no acaban de interiorizar la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías de la información en el desarrollo de nuestra sociedad.



Por su parte Lunny Rodríguez Ramos, del Buró Municipal del Partido en Amancio, explicó que el trabajo por cuenta propia no se puede mirar con indiferencia, pues figura entre las acciones del Estado para dinamizar la economía nacional y crear nuevas fuentes de empleo, que por lo tanto, los organismos de coordinación deben prestarle la atención que merece.



La sesión ordinaria del CAM, donde estuvieron presentes Fidel Gordo Escobar y Jesús García Pérez, vicepresidentes del Órgano de la Administración provincial y municipal, respectivamente. también abordó lo relacionado con la construcción de viviendas para el venidero año.