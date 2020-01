La razón de nuestro trabajo

La situación de la recogida de los desechos sólidos figura entre los principales temas planteados por los amancieros en diferentes espacios. Foto: Danay Naranjo Viñales

La atención individual ante la existencia de alguna inquietud, inconformidad o preocupación sobre determinado aspecto de la vida social, es un derecho constitucional que tiene cada ciudadano cubano y un hecho de extraordinaria importancia si tenemos en cuenta el significado político de esa actividad.

Al mismo tiempo, muchos consideran el acto como una excelente vía para la detección de debilidades, problemas, dificultades o errores en determinados servicios que se prestan diariamente a la población local.



Para las autoridades amancieras, por ejemplo, la atención a la población constituye una prioridad pues, independientemente de reconocer que existen problemas objetivos, coinciden en que muchas veces se suman elementos subjetivos y la conducta inadecuada de personas que no cumplen responsablemente su función social, lo que conlleva a situaciones incómodas y crea criterios desfavorables.



Según explican los responsables de esa actividad en Amancio, al cierre del año 2019 en el máximo órgano de gobierno se atendieron 417 casos. De ellos, 365 fueron quejas, 51 solicitudes y 61 cartas a diferentes instancias.



Actualmente 21 organismos locales se integran en el sistema implementado para lograr la excelencia de los servicios. Entre los de mayor número de incidencias figuran las Direcciones Municipales de Vivienda y Salud, la Unidad Presupuestada Servicios Comunales, Trabajo y Seguridad Social y Supervisión.



En ese mismo orden se identifican los temas que más preocupan a los amancieros: la solicitud y otorgamiento de subsidios, la recogida de desechos sólidos, las prestaciones monetarias y las inconformidades ante la aplicación de multas por diferentes decretos.



Sin embargo, a pesar de que existen horarios y lugares establecidos para desarrollar la referida actividad tanto en los organismos como en la Asamblea de Gobierno, pienso que es un tema que no debe perderse de vista y, por el contrario, prestarle toda la atención que amerita.



Creo que debe convertirse también en una actividad priorizada por los jefes, cuadros y funcionarios principales de cada entidad y representar más que un simple trámite burocrático, diseñado para llenar la agenda del día.



Hay que brindarle mayor interés y seriedad en cada caso atendido. Que cada directivo se involucre de manera consciente en la solución de los asuntos es una tarea pendiente. No podemos olvidar que se trata del bienestar de esas personas que son la razón de nuestro trabajo.