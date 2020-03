Un arma eficaz

El 20 de diciembre del 2011 la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el Decreto- Ley 289 De los créditos a las personas naturales y otros servicios bancarios, donde se estableció la política crediticia para particulares, destinadas a las producciones agropecuarias, el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia y la construcción de viviendas.

Yoania Ruiz Torres, gerente comercial de la sucursal del Banco de Créditos y Comercio en Amancio, dijo que este colectivo otorga créditos relacionados con la nueva política bancaria, destinados a la compra de materiales de la construcción, de equipos de cocción y la ampliación de la actividad no estatal, además, de los tradicionales para asociados del sector campesino y cooperativo.



La modalidad más solicitada por los amancieros, en esta entidad, es la de materiales de la construcción. Estos han ascendido considerablemente tras el incremento salarial al sector presupuestado, lo que aumenta la capacidad de pago de los fiadores y deudores. Con relación a los de equipos de cocción, no cuentan con gran aceptación debido a la poca disponibilidad de estos en las tienda de la cadena TRD. No obstante, se prestan.



Por su parte Daimel Aranda, director Banco Popular de Ahorro, explicó que allí también se brindan las modalidades de créditos establecidos en el país. En el caso de este colectivo, los más solicitados son los destinados a la ampliación del trabajo por cuenta propia, principalmente para la construcción de locales donde ofrecer servicios gastronómicos.



Asimismo, los beneficiados invierten el presupuesto en la adquisición de equipos y medios para facilitar la prestación de los servicios, tales como neveras, licuadoras, computadoras, impresoras y otros.



El directivo dijo que durante el periodo transcurrido, la entidad muestra un descenso en la solicitud de créditos por parte de la población, con respecto a igual periodo del calendario anterior.



A pesar de la aceptación tras las ventajas que representan los créditos bancarios para los amancieros, los trabajadores de esas instituciones en el municipio, insisten en fortalecer los puntos débiles que presenta el proceso y hacer de los créditos un arma eficaz para ser empleado en el momento requerido.



La ampliación de las posibilidades para acceder a créditos bancarios clasifica como una de las decisiones que contribuyen a dar integridad al proceso de actualización de la economía cubana, a la vez que elevan la calidad de vida de los pobladores.