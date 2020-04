Información y disciplina ante la Covid-19

Lograr un mayor fortalecimiento de los planes de medidas encaminados a enfrentar la Covid-19, es una tarea de todos, donde la familia cubana desempeña un rol fundamental para frenar la propagación de esta temible enfermedad que ya ha cobrado miles de vida en el mundo.

En un recorrido como periodista, me detuve en la vivienda de Oscar Silva localizada en la calle B del centro histórico del municipio, llamándome la atención que a la entrada del inmueble lo recibe una barrera sanitaria para la desinfección de las manos de las pocas personas que lo visitan.



"Soy estricto con esto, tengo dos hermanos muy enfermos, uno con una enfermedad respiratoria muy delicada y el otro padece de problemas circulatorios que lo limita a su locomoción”, “Por eso no puedo complicar mi caso y que por negligencias, se contagien con esta peligrosa enfermedad", nos comenta Silva.



"Estoy agradecido de la atención que tienen con los míos, los trabajadores sociales vienen a diario y le traen hasta la casa los alimentos elaborados en el Sistema de Atención a la Familia, (SAF), de lo otro me encargo yo, de mantenerle su higiene y la de los alrededores, pues eso también es importante".



Silva llama a la responsabilidad individual como una de las armas fundamentales para enfrentar el nuevo coronavirus, a mantenerse informados sobre los síntomas, por tanto es vital que quienes padezcan de alguna infección respiratoria aguda redoble los cuidados y ante cualquier síntoma acuda de inmediato al médico de familia para que este realice la evaluación clínica correspondiente.



Tener un amplio grado de percepción de riesgo y en consecuencia actuar con la responsabilidad indicada, es para Oscar Silva, la solución para que no se siga propagando el virus, además de que para ella la medida más efectiva es quedarse en casa.