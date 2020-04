Acercar las producciones a la población

Garantizar la alimentación del pueblo continúa siendo una prioridad para las autoridades amancieras, aún ante la presencia de la Covid-19.

Con ese objetivo trabaja el colectivo de la panadería perteneciente a la Cadena Cubana del Pan, en esta localidad, donde durante los últimos días se aprecia estabilidad en las producciones.



Sobre ello, Lázaro González González, administrador de esa entidad, aseguró que existe garantía con los recursos y el combustible.



“En estos momentos estamos trabajando de la manera habitual. Para apoyar la medida del país en aras de evitar las aglomeraciones, distribuimos mensajeros para realizar la entrega a domicilio. Hasta el momento contamos con la harina y el petróleo suficientes para mantener la producción, al menos, durante los próximos 10 días”



Aunque la prioridad es producir para mantener las ofertas a la población, no pierden de vista indicadores como el ahorro de energía y combustible.



Ello limita la producción de pan con corteza dura, tan reclamado por los amancieros.



“Sabemos que el pan de corteza dura tiene gran aceptación entre los amancieros pero, en este caso tenemos que lograr estabilidad en la producción y ahorrar combustible por lo difícil que le resulta al país adquirirlo. Nosotros tenemos un ahorro de 45 litros de petróleo por cada tonelada de pan suave con relación al de corteza dura. Por eso hacemos el suave”.



Ante la amenaza del nuevo Coronavirus también extreman medidas de higiene en el colectivo.



“Lo primero que logramos fue la no presencia de personas ajenas a la entidad para evitar la aglomeración de personas en la panadería. Exigimos que nuestros operarios usen correctamente el nasobuco y en la entrada de a entidad está ubicada la barrera de contención para que todos se laven correctamente las manos.

Además, no se le vende pan a nadie sin nasobuco, lo exigimos así.”



Como parte de la estrategia para acercar las producciones a la población, este colectivo también realiza entregas a domicilio, previa llamada del consumidor, a través de los mensajeros.