Temas vitales centran atención de pleno partidista en Amancio

Temas vitales centran atención de pleno partidista en Amancio. Fotos: Del Autor

La marcha del programa de edificación de viviendas, la producción de materiales para la construcción y una valoración de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la covid-19, así como decisiones correspondientes a la primera fase hacia la nueva normalidad, fueron temas esenciales en los debates de los integrantes del Comité Municipal del Partido en Amancio.

Las diversas intervenciones demostraron que independientemente de los déficit en renglones como áridos y cemento, los resultados en la construcción de viviendas pudieron ser mejores, aunque el sensible programa no transita por su peor momento.



Falta de agilidad, debilidades en la identificación de los procesos productivos, incumplimiento en cronogramas de ejecución y la apatía de beneficiados junto a debilidades del movimiento popular, fueron considerados como lastres que impiden cifras superiores.



Yaquel Vargas Castañeda, secretaria del Partido en Amancio, en una de sus intervenciones durante el pleno de la organización, llamó a dinamizar la actividad, cerrar brechas a las insuficiencias y a convertir el cumplimiento del programa constructivo y de producción de materiales en ocupación de todos los factores que en él inciden.



Con la certeza de que la faltan de insumos, materias primas y otros suministros entorpecieron el cumplimiento de vitales indicadores que signan la vida económica de la localidad, se exigió, a quienes intervienen en esos procesos, mayor iniciativa, consagración y la búsqueda de alternativas que suplan faltantes.



Por su parte el intendente, Jesús García Pérez, enumeró las acciones desarrolladas para evitar la propagación de la covid-19, entre ellas, la activación de centros de aislamiento y para ambulantes, la atención a personas vulnerables y la identificación de riesgos y amenazas ambientales.



Con relación a la actual primera fase hacia la nueva normalidad, se refirió a medidas como la eliminación de focos de vectores, apertura del trabajo no estatal y aseguramientos para que nuestro pueblo trabajador disfrute de los servicios vitales y de un verano seguro y responsable.



El pleno del Comité Municipal del Partido, a propuesta del Comité provincial de la organización política, aprobó la liberación por renovación de la compañera Damisela García Cedeño, como miembro de su Buró y para ocupar la vacante se eligió a Ángel Cisneros Arias, quien se desempeñaba como instructor integral.