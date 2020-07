Cuba se enfila hacia la recuperación económica

El mundo atraviesa una seria crisis provocada por la Covid_19, enfermedad que no logra controlarse, y Cuba no es la excepción, pero contra todo pronóstico estamos aquí dando pasos sólidos para garantizar la recuperación económica del país, porque no hubo que lamentar el colapso del sistema de salud, como esperaban los enemigos de la Revolución.

Hoy por el contrario gracias a las medidas implementadas se mantiene la cobertura de asistencia médica a los enfermos, la vigilancia en la comunidad y la atención a sospechosos en los Centros de Aislamiento, además de que el país ha enviado brigadas a combatir la pandemia en otras regiones del mundo.

El Gobierno de la Isla no se queda de brazos cruzados e intenta revertir la situación económica creada por el nuevo coronavirus aplicando políticas, estrategias, medidas que nos permitan salir adelante.

Entre ellas se agilizan los trámites para el para fomentar las exportaciones, el desarrollo de proyectos territoriales, destrabar los trámites burocráticos para el trabajo por cuenta propia, beneficios para conceder créditos, incrementar la producción de alimentos.



Asimismo desde lo social se agiliza la informatización como vía para agilizar trámites como el cobro de los jubilados, la atención a grupos vulnerables, el incremento en la canasta básica de productos de alta demanda como el arroz, el frijol y el pollo.

En fin que a pesar de la crisis Cuba se levanta como siempre, y sin implementar políticas de choque, protege a sus ciudadanos, y de forma organizada, planificada encamina acciones para la recuperación económica del país, que como siempre será posible si todos aportamos y nos concentramos en ser objetivos y dar calidad y eficiencia en cada proceso productivo o social que se emprenda.