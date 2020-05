Un artista que nace

Cuba se considera una verdadera potencia de la percusión, pues en el país han nacido verdaderos maestro del instrumento.

Nombres como Chano Pozo, Mongo Santamaría, Tata Güines, Guillermo Barreto y Pedro Izquierdo (Pello el Afrokán), distinguen la cultura cubana y constituyen indiscutibles ídolos para las actuales generaciones de músicos.



Están también las instituciones que han generado estrellas de la percusión como Los Muñequitos de Matanzas, Los Papines, los hermanos Abreu, el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba o los grupos rumberos Yoruba Andabo, Clave y Guaguancó.



Sin embargo, este municipio del sur de Las Tunas también tiene una estrella del instrumento. Osmel Torres Verdecia tiene sólo 11 años, y escribe con letras de oro su nombre en la cultura amanciera.



Heredero de una amplia tradición y nacido en el seno de una familia de músicos, ya cursa el décimo grado en la escuela profesional de artes El Cucalambé y su anhelo es convertirse en una personalidad de la música cubana.



“Mi padre es el director de la popular orquesta Son del Caribe, así que nací y me crié en medio de los ensayos, presentaciones y todo el ajetreo de ellos. He llegado a la escuela de artes con mucho sacrificio pero en realidad es lo que me gusta, lo que llevo desde que nací. Es un sueño realizado que le dedico a todas las personas que siempre me apoyan y me quieren”.



Aún en el aislamiento que caracteriza los tiempos de Covid-19, Osmel no pierde un instante en su empeño. Por ello, busca alternativas para adquirir los conocimientos que contribuyan a alcanzar la meta.



“Tengo la motivación porque me gusta lo que estudio, además, recibo el apoyo de mis padres. Gracias a la tecnología, por WhatsApp, los profesores me hacen pruebas como solfeo, piano en las cuales he adquirido los 100 puntos. Veo las teleclases, las grabo y me esfuerzo repasando mucho porque no me puedo confiar”.



Pero su pasión por la música trasciende fronteras si de instrumentos se trata. Por ello este pequeño artista aprovechó la oportunidad para mostrar su destreza también en el piano.

Oscar Torres Carrillo, padre de Osmel, cuenta que el niño trae la música en la sangre, la mayoría de la familia son músicos, además nació delante de orquesta que dirige.



“Desde pequeño mostró interés en la percusión. Siendo un niño participaba en las actividades culturales que se desarrollaban en el barrio. Luego se asoció a la Casa de la cultura y fue formando su base como artista”.



“Para mi como padre es un orgullo porque es un niño muy aplicado, estudioso. A pesar de que casi siempre estoy en México por motivos de trabajo, mantengo el contacto con él y me preocupo por los resultados tanto de los estudios como de la propia especialidad”.



Al igual que Osmel, otros retoños de esta localidad se pulen en las diferentes manifestaciones artísticas con el sueño de convertirse en grandes figuras públicas. Empeño en el que convergen el sacrificio personal y el apoyo de la familia.