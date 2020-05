Mi profesión se resume en amor, dedicación y sensibilidad

Cadice Sánchez Feal, es enfermera por convicción, pudo ser medico, pero siempre la atrajo desde sus juegos de niña tomar la temperatura, curar las heridas, esa vocación fue creciendo, y ya hace varios años, más de 20 que ejerce esta hermosa profesión.

Dentro de la enfermería ha trabajo en diversos campos y especialidades, pero nada la atrapó como la responsabilidad que ocupa hoy en el Área de salud de Amancio como enfermera encuestadora de la consulta de ITS/VIH-SIDA.

Confiesa que es difícil su trabajo porque es quien se encarga de dar al paciente la confirmación de ser portador del Virus del Inmuno Deficiencia Humana, por lo que considera su labor más que asistencial, psicológica porque les toca acompañar y apoyar a sus paciente que se convierten en parte de su familia.



Sus rutinas cotidianas han tenido que cambiar, porque a las personas que atiende muchas veces le toca visitarlos en la noche, o no ir de uniforme para mantener la confidencialidad entre enfermero y paciente, aspectos que hay que respetar celosamente.



Para esta diminuta mujer llena de optimismo y determinación no hay horas, ni días, incluso su pequeña familia, integrada por el hijo, el padre y el esposo también han tenido que adaptarse a los rigores del trabajo y apoyarla en todo lo que de ellos dependa.



Confiesa que aunque a veces esta cansada, esas personas que dependen de ella la obligan a sobreponerse y seguir adelante, a pesar de problemas de falta de sensibilidad, de tabúes y rechazo hacia los pacientes que viven con VIH.



No escapa de las carencias y lo problemas personales, pero le reconforta saber que esos a los que atiende cuando lo ha requerido han estado presentes para decirles, estoy aquí para lo que necesites.



También tiene muchas satisfacciones, pues se convierte muchas veces en madre, y en abuela, porque he logrado que muchas mujeres con esta enfermedad cumplan el sueño de tener hijos y que estos nazcan sanos.



La seño Cádice, es de esos valientes para quienes el trabajo es parte de su vida y se resumen en amor, dedicación y sensibilidad.