José Raúl de Armas, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, en el Centro de Prensa Internacional. Foto: Lisandra Fariñas/Cubadebate.

Diez nuevos casos de COVID-19 se confirman en Cuba, para un acumulado de 35 pacientes, según el parte cierre del día 21 de marzo del 2020 a las 12:00 de la noche, informó este domingo José Raúl de Armas, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública.

De los casos positivos, 20 corresponden a ciudadanos cubanos, de los cuales 14 adquirieron la enfermedad en el exterior, otros cinco tuvieron contacto directo con fuentes demostradas de personas que viajaron al exterior, y uno restante es un trabajador del turismo.

De este último, las autoridades sanitarias tienen evidencia de que estuvo “en contacto estrecho con un grupo de turistas italianos en el polo turístico de Varadero”, aunque la investigación epidemiológica aún está en curso.

En los centros de aislamiento y atención creados para la vigilancia clínico- epidemiológica se encuentran ingresados 954 pacientes, de ellos 255 extranjeros y 727 cubanos, y 489 se evalúan como sospechosos.

Otras 30 773 personas son vigilados en sus hogares, desde la atención primaria de salud, dijo el funcionario en conferencia de prensa este domingo en La Habana.

Cuba no tiene hasta este momento transmisión autóctona de la enfermedad, los casos son importados e introducidos (aquellos que no han salido del territorio nacional, tienen la fuente de infección demostrada de una persona que introdujo la enfermedad en el país).

José Raúl de Armas insistió en que el sistema nacional de salud cuenta con todos los recursos técnicos y humanos para enfrentar esta epidemia. “El diagnóstico en Cuba para la COVID-19 está garantizado y todo caso sospechoso de la enfermedad se estudia para descartar el nuevo coronavirus”.

Detalles sobre los nuevos diez pacientes:

De los 35 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 33; de estos, dos se reportan en estado crítico y uno grave.

Se trata de un paciente cubano de 63 años hospitalizado en el IPK que se encuentra ventilado, en estado crítico, y dos pacientes en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, en la ciudad de Holguín: un ciudadano italiano y otro canadiense; el primero, en estado crítico, y el otro, grave.

Un equipo médico de especialistas en terapia intensiva y el grupo de expertos del Ministerio de Salud Pública mantienen una atención y seguimiento permanente, dijo José Raúl de Armas en el Centro de Prensa Internacional.

El resto de los pacientes presentan una evolución clínica estable.

“El mensaje a nuestro pueblo hoy es de alerta, pero de tranquilidad, dirigido a que se cumplan las medidas que se vienen dictando por los organismos implicados en este enfrentamiento. Es fundamental que la población comprenda que las medidas de distanciamiento social en este momento son primordiales. “Si logramos disminuir el flujo de personas a lo mínimo indispensable, si nuestros pobladores solamente salen de sus casas a sus labores esenciales, si no acuden a lugares públicos, si tratan de distanciarse lo más posible del resto, estaremos en condiciones de enfrentar esta pandemia de mejor manera”, dijo el especialista este 22 de marzo en la conferencia de prensa.

La autoridad sanitaria insistió en la necesidad de que los jóvenes cooperen. “Son muy activos, participan en actividades colectivas por excelencia, como las fiestas, hay que reforzar las medidas de distanciamiento social en este grupo”.

Ante la presencia del más mínimo síntoma respiratorio es importante que las personas acudan al médico, buscar ayuda, dijo José Raúl de Armas.

En sus inicios, esta no es una enfermedad que da cuadros graves –explicó–, comienza con síntomas casi imperceptibles, una tos que no llama la atención, un malestar, una fiebre que no alarma. Pero ante cualquier manifestación el ciudadano debe acudir a los servicios de salud inmediatamente para ser atendido, porque puede derivar en cuadros graves, y para que no disemine la enfermedad en su familia ni en la comunidad.

“La progresión de los casos en Cuba no se comporta de forma exponencial. Ha tenido un aumento que corresponde al incremento y efectividad de la vigilancia de los casos que acuden a las áreas de riesgo, además porque estamos estudiando a todas estas personas”.

Reiteramos que las medidas estipuladas no incluyen solamente al sector salud, sino a todos los organismos de la Administración Central del Estado, concluyó el jefe del departamento de Enfermedades Transmisibles del Minsap.