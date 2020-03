Continua preparación frente a la Covid-19

Amancio se alista para frenar la propagación del nuevo coronavirus y para ello desarrolla y pone en práctica medidas que garanticen la salud de la población. Entre ellas esta el acondicionamiento de un centro de aislamiento en la base de campismo Playa Guayabal.

El doctor Orlando Castro Pardo, vicedirector de Higiene y Epidemiologia, explicó que este es el lugar idóneo por las condiciones que reúne precisamente de aislamiento con el resto de la comunidad, que permiten que las personas que pudieran ser ingresadas allí no pasen hasta donde se encuentren los pacientes sospechosos y que le permita a las autoridades sanitarias trabajar con la tranquilidad y el rigor que necesita el lugar.



El centro cuenta con todas las condiciones y no se requiere realizar ninguna inversión, apuntó



Existe la garantía de las medidas de seguridad y bioseguridad para que no se infecten las personas que de forma voluntaria trabajarán en la mencionada instalación si fuera necesario.



Reconoció la actitud de los trabajadores de la instalación de campismo Playa Guayabal que dieron de forma inmediata su disposición a brindar su ayuda solidaria si fuera necesaria.