Donde esta a buen resguardo el futuro de la Patria

El bullicio que reina en los círculos infantiles, disminuye por estos días, en sus amplios salones sólo se ven algunos niños , y son esos que sus padres tienen un encargo a nivel social o dentro de la economía para enfrentar la pandemia de la Covid_19.

En las dos instituciones que tiene esta sureña comarca tunera por estos días asisten de 9 a 20 niños, y aquí se cumplen las medidas adoptadas, como es que los infantes se reciben y se despiden en la puerta de los centros por las seños, y la familia no pasa a los interiores como una medida de seguridad.



Asimismo en el Principitos de Vilma, una educadora durante estos días cuando recesan las actividades docentes se inserta en las labores de corte y costura y se enfrasca en confeccionar nasobucos para los trabajadores, pues el propósito es que tengan al menos 5 cada uno.



Además se les exige que cuando lleguen de la calle se los cambien por otros para cuidar de los pequeños .



También están las barreras de contención antipandémicas, a los niños se les lavan las manos con frecuencia, se les enseña como toser o estornudar , y a su vez ellos se convierten en portadores de las enseñanzas que aquí reciben .



No falta la orientación precisa a través de los medios de comunicación para estar bien informados y cumplir todas las disposiciones sean sanitarias o laborales como es que las madres trabajadores con niños pequeños puedan quedarse en casa cuidándolos.



Y no falta el agradecimiento de las familias de poder trabajar sin preocupación es que no podía ser de otra manera esa fue la razón por la que se crearon los Círculos Infantiles en Cuba, cuidar, y enseñar al futuro de la Patria.