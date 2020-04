Confirman 63 nuevos casos positivos a la COVID-19 en Cuba

Al cierre del día de ayer, 17 de abril, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 2 mil 866 pacientes. Otras 7 mil 592 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron mil 895 casos, resultando 63 muestras positivas.El país acumula 25 mil 309 muestras realizadas y 986 positivas (3.9%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 63 nuevos casos, para un acumulado de 986 en el país.



Los 63 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De los cubanos diagnosticados, 49 fueron contactos de casos confirmados y 14 no se precisa la fuente de infección.



De los 63 casos diagnosticados, 32 fueron mujeres para el 50,7% y 31 fueron hombres (49,3%). El 80,9% (51) de los casos positivos fueron asintomáticos.



Del total de casos diagnosticados (63) los grupos de edades más afectados fueron: los mayores de 60 años con 24 casos (38%), seguido los menores de 40 años con 20 (31,7%).



La residencia por provincias y municipios de los 63 casos confirmados es:



La Habana: 23 (5 del municipio Habana del Este, 4 de Plaza de la Revolución; Arroyo Naranjo, Regla, Diez de Octubre y la Lisa con 2 cada uno; San Miguel del Padrón, Cerro, Guanabacoa, Habana Vieja, Boyeros y Playa con 1 cada uno)

Mayabeque: 10 (9 del municipio San José de las Lajas y 1 de Melena del Sur)

Matanzas: 9 (6 del municipio Limonar, 2 de Matanzas y 1 de Cárdenas)

Villa Clara: 14 (del municipio Santa Clara)

Cienfuegos: 1 (del municipio Cienfuegos)

Sancti Spíritus: 2 (de los municipios Sancti Spíritus y Cabaiguán)

Camagüey: 1 (del municipio Camagüey)

Holguín: 1 (del municipio Gibara)

Santiago de Cuba: 2 (del municipio Santiago de Cuba)

Detalles de los 63 casos confirmados:



La Habana



Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.



Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Ciudadana cubana de 58 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadana cubana de 8 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Ciudadano cubano de 34 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.



Ciudadana cubana de 75 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadano cubano de 57 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Ciudadano cubano de 43 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Deambulante, con trastornos Psiquiátricos, se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.



Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Ciudadano cubano de 68 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Plaza, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Ciudadana cubana de 39 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 30 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Mayabeque



Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Ciudadana cubana de 15 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Ciudadano cubano de 15 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Ciudadana cubana de 68 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Melena del Sur, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.



Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadana cubana de 78 años de edad, residente en el municipio San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Matanzas



Ciudadano cubano de 76 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadana cubana de 10 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadano cubano de 36 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.



Ciudadano cubano de 64 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.



Ciudadano cubano de 3 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.



Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Villa Clara



Ciudadana cubana de 84 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadana cubana de 69 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 75 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 74 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 86 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 88 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 87 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 81 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 87 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado asociado al evento ocurrido en el Hogar de Ancianos. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Ciudadano cubano de 73 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Cienfuegos



Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 54 contactos.



Sancti Spíritus



Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadano cubano de 5 años de edad, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Camagüey



Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 46 contactos.



Holguín



Ciudadana cubana de 79 años de edad, residente en el municipio Gibara, provincia Holguín. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Santiago de Cuba



Ciudadana cubana de 62 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.



Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Santiago de Cuba, provincia del mismo nombre. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 29 contactos.







De los 986 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 710 presentan evolución clínica estable, se reportan 32 fallecidos (uno en el día), dos evacuados y 227 altas (35 más en el día de ayer). Se reportan 10 pacientes en estado crítico y cinco pacientes en estado grave.



Movimiento de críticos y graves



Se cambia un paciente del reporte de grave a crítico. Sale un paciente del reporte de crítico por fallecimiento.

Tres pacientes pasan del reporte “de cuidado” a graves. Salen del reporte de grave para “de cuidado” cuatro pacientes del Hospital Salvador Allende



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en la Habana del Este, La Habana. Se encuentra ingresado en el Hospital “Luis Díaz Soto”. Presenta antecedentes Diabetes Millitus y operado de Neoplasia de Vejiga. Evoluciona sin nuevas complicaciones, mejoría ventilatoria y radiológica, estable hemodinámicamente. Ultrasonido con tumor de vejiga (recidivante) y dilatación del sistema pielocalicial. Continúa reportado en estado crítico.



Ciudadana cubana de 41 años, residente en La Habana. Presenta antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, Obesidad, Síndrome de Cushing. Se encuentra ingresada en el Hospital Luis Díaz Soto. Empeoramiento clínico radiológico, afebril, con lesión isquémica arterial del miembro inferior izquierdo sin cambios, en ventilación mecánica estable. Continúa reportada en estado crítico.



Ciudadano cubano de 80 años de edad. Presenta antecedentes de cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. Comenzó con manifestaciones de disnea progresiva y polipnea. Presenta Rx Tórax con signos de distress respiratorio. Evoluciona satisfactoriamente se trabaja en el destete de la ventilación, hemodinámicamente estable. Rx tórax lesiones intersticiales inflamatorias de ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.



Ciudadano cubano de 81 años, reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Con inmunodeficiencia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica. Inestable con empeoramiento clínico y gasométrico, afebril, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente Lesiones inflamatorias e intersticiales en ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.



Ciudadana cubana de 67 años de edad, residente en Centro Habana, La Habana. Se encuentra ingresada en el Hospital Salvador Allende. Se mantiene con ventilación mecánica, inestable hemodinámicamente. Rx tórax infiltrado inflamatorio difuso bilateral, electrocardiograma persiste supra desnivel del ST en cara postero inferior. Continúa reportada en estado crítico.



Ciudadano cubano de 62 años. Presenta antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y psoriasis. Ingresa por desaturación de oxígeno, requiere ventilación mecánica. Se mantiene afebril, con distress respiratorio ligero, tórax con lesiones inflamatorias intersticiales bilaterales, estable hemodinámicamente. Continúa reportado en estado crítico.



Ciudadana cubana de 84 años, residente en el municipio Plaza de la Revolución. Fue necesario ventilar pues hace cuadro de Bloqueo Aurículo ventricular de 3er grado y se coloca marcapaso externo. Estable hemodinámicamente dependiente de marcapaso transitorio. Rx tórax lesiones inflamatorias en ambos campos hemitórax. Se reporta en estado crítico.



Ciudadana cubana de 53 años, ingresada en el Hospital “Manuel Piti Fajardo”, de Villa Clara. Con antecedentes de Diabetes Mellitus. Mejoría clínica y gasométrica, sin fiebre, dos deposiciones diarreicas que requirieron de reposición de volumen, escasas secreciones traqueobronquiales, sin sedación, despertable y cooperativa, en ventilación mecánica, Rx tórax con mejoría radiológica. Hemodinámicamente estable. Continúa reportada en estado crítico.

Ciudadano cubano de 49 años, residente en Santiago de Cuba. Presenta antecedentes de Hipertensión arterial. Presenta mejoría radiológica y clínica, ventilación mecánica Hemodinámicamente estable. Gasometría dentro de rangos aceptables. Rx tórax, lesiones diseminadas, con presencia de bloque neumónico en tercio medio de ambos campos pulmonares. Continúa reportado en estado crítico.



Ciudadana cubana de 85 años, procedente de Placetas. Con antecedentes patológicos personales de Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, Insuficiencia renal crónica e Hipertensión arterial. Se encuentra consciente, afebril, requirió hemodiálisis en el día de ayer, mejorando su trastorno del medio interno y revirtiendo la fibrilación auricular, ventilando espontáneamente. Rx tórax. Infiltrado para hiliar bilateral. Se reporta en estado crítico.







Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana de 77 años, procedente del Hogar de ancianos No. 3, en Villa Clara. No presenta comorbilidades. Ingresa con diagnóstico de demencia senil, hipoxemia ligera y sospecha de insuficiencia renal crónica. Se encuentra consciente, no cooperadora por su demencia senil con episodios de agitación psicomotriz, presentó cuadro diarreico en dos ocasiones, ventilando espontáneamente Rx tórax no lesiones pleuro pulmonares. Se reporta en estado grave.



Ciudadana cubana de 82 años. Antecedentes patológicos personales. Sin morbilidades Paciente que se recibe por cuadro de disfunción ventricular después de administración de líquidos. Ha presentado empeoramiento respiratorio, afebril, orientada, hizo dos deposiciones diarreicas, ventilando espontáneamente con máscara facial, dependiente del oxígeno, cuando se retira hace cuadro de dificultad respiratoria y desaturación, Hemodinámicamente estable, Rx tórax Opacidades intersticiales en vértice infra clavicular y para hiliar derecha, así como en región externa del hemitórax izquierdo. Se reporta en estado grave.



Ciudadano cubano de 84 años de edad, residente en la provincia Camagüey. Deambulante, con Insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Hiperplasia prostática y fumador. Se encuentra estable, con mejoría clínica y radiológica, afebril, ventila espontáneamente con suplemento de oxígeno .Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Cardiomegalia, lesiones congestivas inflamatorias bilaterales. Continúa reportado en estado grave.



Ciudadana cubana de 29 años de edad, residente en el municipio Mayarí, Holguín. Caso de VIH positivo. Ingresada por presentar restos posterior a interrupción de embarazo. Comenzó los síntomas estando ingresada. Ventilando espontáneamente. Se encuentra con mejoría clínica y radiológica con respecto al día de ayer, ventilando espontáneamente. Estable Hemodinámicamente. Rx tórax, Atelectasia Segmentaria Bibasal. Continúa reportada en estado grave.



Ciudadano cubano de 81 años. Antecedentes patológicos personales de Cardiopatía isquémica sin tratamiento. Se encuentra afebril, con tos húmeda frecuente, ventilando espontáneamente con suministro de oxígeno, Hemodinámicamente estable, Rx tórax con presencia de lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.



Falleció el ciudadano cubano de 44 años, que regresó de España el pasado mes de marzo. Presentaba antecedentes de Leucemia Mieloide Crónica, y absceso perianal con tratamiento. Presentó sangrado nasal, anemia, ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Rx tórax con lesiones inflamatorias intersticiales y bloque neumónico de la base derecha. Se encontraba reportado de crítico. Presentó empeoramiento clínico y gasométrico con inestabilidad hemodinámica sin respuesta a las medidas terapéuticas empleadas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Hasta el 17 de abril se reportan 182 países con casos de COVID-19 con 2 millón 114 mil 269 casos confirmados (+ 84 mil 339) y 145 mil 144 fallecidos (+ 8 mil 824) para una letalidad de 6,86% (+0,15).



En la región de las Américas se reportan 787 mil 079 casos confirmados (+38 mil 823), el 37,23% del total de casos reportados en el mundo, con 38 mil 496 fallecidos (+2 mil 808) y una letalidad de 4,89% (+0,13).



(Ministerio de Salud Pública )

