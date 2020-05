Ministerio de Salud Pública: Cuba presenta 12 nuevos casos de COVID-19, cifra más pequeña en más de 15 días

Al cierre del día de ayer, 7 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica mil 986 pacientes. Otras 5 mil 264 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron mil 947 muestras, resultando 12 muestras positivas. El país acumula 63 mil 560 muestras realizadas y mil 741 positivas (2,7%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 12 nuevos casos, para un acumulado de mil 741 en el país.

Los 12 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 10 (83,3%) fueron contactos de casos confirmados y en dos (16,6%) no se precisa la fuente de infección.

De los 12 casos diagnosticados, cinco (41,7%) fueron mujeres y siete (58,3%) hombres. Los grupos de edades los más afectados fueron: de 40 a 60 años con seis (50%), seguido de los menores de 40 años con cuatro (33,3%). El 75% (9) de los casos positivos fueron asintomáticos.

La residencia por provincias y municipios de los 12 casos confirmados es:



La Habana: 4 casos ( 2 del municipio Arroyo Naranjo; San Miguel del Padrón y Centro Habana con 1 cada uno)

Matanzas: 1 caso ( del municipio Cárdenas)

Villa Clara: 3 casos (2 del municipio Santa Clara; 1 de Corralillo)

Ciego de Ávila: 2 casos ( 2 del municipio Morón)

Camagüey: 1 caso ( del municipio Camagüey)

Las Tunas: 1 caso (del municipio Amancio)



Detalles de los 12 casos confirmados:



La Habana



Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 76 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 32 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Matanzas



Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Villa Clara



Ciudadana cubana de 27 años de edad, residente en el municipio Corralillo, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionado a evento ocurrido en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 33 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de casos confirmados anteriormente, relacionado a evento ocurrido en el Poligráfico. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Ciego de Ávila



Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.

Ciudadano cubano de 26 años de edad, residente en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Camagüey



Ciudadano cubano de 34 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Las Tunas



Ciudadano cubano de 69 años de edad, residente en el municipio Amancio, provincia Las Tunas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

De los mil 741 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 587 se mantienen como casos activos y 579 presentan evolución clínica estable. Se reportan 74 fallecidos (uno en el día de ayer), dos evacuados y mil 78 altas (47 más en el día de ayer). Se reportan cinco pacientes en estado crítico y tres pacientes en estado grave.



Pacientes reportados en estado crítico:



Ciudadano cubano de 53 años de edad. Antecedentes patológicos personales: Esquizofrenia. Paciente deambulante que ingresó en un Centro de aislamiento y estando allí comenzó con agitación psicomotora, se seda e hizo una depresión respiratoria, por lo que hay necesidad de intubar y ventilar. En el curso de la madrugada hizo episodio de polipnea importante, con acidosis e hiperglicémico. Fue necesario ventilar. Se encuentra afebril, sin secresiones bronquiales. Presenta estabilidad hemodinámica con apoyo de norepinefrina, enzimas hepáticas elevadas. Rx. tórax con empeoramiento radiológico, presencia de lesiones inflamatorias diseminadas en ambos hemitórax. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadano cubano, de 59 años. Con antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Alcoholismo, Desnutrición Proteico Energética Severa y Fractura de Cadera Derecha Antigua. Ingresó por presentar diarreas, fiebre, dolor abdominal y deshidratación. El día 2 de mayo se cae de la cama y presenta una fractura del tercio proximal del fémur izquierdo no quirúrgico por el estado del paciente. Presenta evolución desfavorable con empeoramiento clínico, toma de conciencia, polipnea, trasladándose para la Terapia Intensiva, donde se recibe en agobio respiratorio y se comienza a ventilar. Se encuentra con ventilación mecánica y distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax normal. Se reporta en estado crítico.

Ciudadana cubana de 84 años, procedente del Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara. Antecedentes de Demencia Senil. Se recibió en Terapia Intensiva con cuadro de insuficiencia respiratoria y deshidratación importante, se constata fractura de clavícula derecha. Presenta secreciones bronquiales espesas, mal distribuida con edemas en miembros inferiores, flictena en la cara interna del antebrazo derecho que se desbrida y cura, ventilando espontáneamente a través de la traqueostomía, con suministro de oxígeno intermitente, hemodinámicamente estable. Rx. tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado crítico.

Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva. Se encuentra con ventilación no invasiva alternando con ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Se recibe cultivo de secreciones bronquiales con Pseudomona Aeruginosa, por lo que se decide cambio de antimicrobiano. Rx tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Continúa reportado en estado crítico.

Ciudadana cubana de 75 años. Reside en Villa Clara. Con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra consciente, obedece órdenes, presentó cifras elevadas de glicemia y se reajusto tratamiento. Las secreciones bronquiales han ido en aumento, tiene ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con lesiones inflamatorias en hemitórax derecho a predominio de las bases. Continúa reportada en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias de base izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.

Cuidadana cubana de 82 años de edad, residente en Banes, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica, Diabetes Mellitus y Fractura de cadera hace 1 año. Presentó polipnea, decaimiento marcado y signos de deshidratación y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra decaída, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario de forma intermitente. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con infiltrado inflamatorio en ambas bases. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 66 años, residente en Santiago de Cuba. Con antecedentes de Demencia Senil y encamada. Se encuentra consciente, no cooperativa, afebril, ventila espontáneamente, con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con fibrilación auricular. Rx. tórax normal. Se reporta en estado grave.



Falleció la ciudadana cubana de 77 años de edad, que residía en Plaza de la revolución, provincia La Habana. Presentaba antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Cardiaca, Insuficiencia Renal Crónica (tratamiento dialítico). Hizo cuadro neurológico de toma de conciencia y hemiplejia derecha, se realizó TAC donde aparece área de hemorragia parietal derecha. Fue ingresada en la terapia intensiva, con diagnóstico de Hemorragia Cerebral e Insuficiencia Renal Crónica. Durante la evolución aparecieron secreciones traqueobronquiales. Evolucionó con discreta mejoría del estado de conciencia, manteniendo la hemiparesia derecha, tendencia a la bradicardia, en el Rx lesiones de aspecto congestivo, creatininas elevadas. Se confirmó como positiva a la COVID-19. Presentó tendencia a la hipotensión y bradicardia. En el electrocardiograma aparecieron trastornos de la conducción, con bradicardia. Fue tratada inicialmente con atropina y noradrenalina, por no mejorar el trastorno del ritmo se decide colocar marcapasos transitorio. Hizo parada cardiaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Hasta el 7 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19 con 3 millones 713 mil 796 casos confirmados (+ 89 mil 993) y 263 mil 288 fallecidos (+ 6 mil 408), con una letalidad de 7,09%.



En la región de las Américas se reportan un millón 595 mil 437 casos confirmados (+ 41 mil 592), el 42,96% del total de casos reportados en el mundo, con 94 mil 122 fallecidos (+ 3 mil 556) y una letalidad de 5,90% (+0,07).