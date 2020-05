“Querer es poder”

“No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”, así siempre decía mi abuela cuando la cosa pintaba mal. Este es un refrán, proverbio, máxima o sentencia que establece la diferencia entre la amenaza del peligro y el encontrarse en medio de él.

Cuando el ya muy querido Doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y epidemiología, confirmó lo que ya los amancieros sabíamos, pero no queríamos saber, fue un choque, fue como ver llegar al diablo.



El primer caso positivo a la covid-19 en Amancio fue todo un choque para muchos.



Yo pensé, en primer lugar en mis padres, con más de 60 años y con dolencias asociadas a la edad; en mis nietas pequeñas y una de ellas, salvada al nacer por el sistema cubano de salud pero con cardiopaíta–secuela de un parto traumático.



Pensé en mis hijos, en mis vecinos, en mis compañeros de trabajo llevando adelante una labor altruista para mantener informado y actualizado al pueblo, en fin… vi llegar al diablo.



La experiencia humana lleva consigo gran enseñanza y en muchas ocasiones estas se transforman en frases que permiten que otros aprendan una lección.



Los refranes cubanos son bastante populares en todo el mundo, no solo ofrecen aprendizaje, también son iconos de la cultura nuestra.



Y si de refranes hablamos, ahora se trata de “coger al toro por los cuernos” -en este caso, al diablo-. “No podemos llorar ahora sobre la leche derramada”. No se trata solo de temerle al problema, sino de encararlo y dominarlo para ponerle fin.



Ya no vamos a hablar de persecución del riesgo, se trata de responsabilidad individual, esa que te salvará y que salvará también a tu familia, a tus amigos.



Responsabilidad que no es otra cosa que compromiso, el compromiso que tiene todo ser humano de cuidar su salud, su vida porque “más vale prevenir que lamentar”. Precaver es una manera inteligente de evitar males mayores y si tú te salvas, me salvas.



“Dios aprieta pero no ahoga”, me dijo una vecina. La vida a veces nos pone aprueba pero siempre seremos capaces de salir adelante si ponemos empeño porque “querer es poder”.