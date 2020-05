Ministerio de Salud Pública: Cuba reporta 20 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 2025 en el país

Con la presencia del doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Minsap, inicia la conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de la COVID-19 en Cuba.

Preguntas de la prensa

El doctor explicó que el virus se transmite tanto de personas asintomáticas como sintomáticas, no obstante, revisando una investigación publicada por el Centro de Enfermedades Transmisibles de EE.UU. especifica que el contagio de la enfermedad es a través del contacto con gotículas de saliva de una persona infectada por las puertas de entrada al cuerpo: ojos, nariz y boca. Esta es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que no se ha encontrado diferencias entre una persona sintomática y una asintomática desde el punto de vista de la transmisión, aclaró.

Durán comentó que de no encontrarse la vacuna contra la COVID-19 pasaría lo mismo que con las enfermedades que no tienen vacuna como el dengue o el zika, que se mantiene una vigilancia, se realiza una prevención para evitar la propagación de la enfermedad. Hasta mediados del año que viene no será posible tener una vacuna efectiva, si es que se logra identificar la misma. Vamos a convivir con esto, es posible, destacó.

Sobre la endemia y la apertura del país, Durán explicó que será igual que como la convivencia de muchas enfermedades, se mantendrán las medidas higiénicas, la vigilancia, etc, añadió.

Con respecto al número de casos que ha aumentado en los últimos dos días, precisó que se deben a un grupo de casos que ocurrieron y se han especificado anteriormente, lo que demuestra la importancia de mantener y cumplir las medidas, la vigilancia, y ante el menor síntoma acudir al médico, protegerse, ect.

Al cierre del día de ayer, 29 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 448 pacientes. Otras mil 617 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 015 muestras, resultando 20 muestras positivas. El país acumula 103 mil 123 muestras realizadas y 2 mil 025 positivas (2,0%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 20 nuevos casos, para un acumulado de 2 mil 025 en el país.

Los 20 casos confirmados fueron cubanos. De ellos 20 (100%) fueron contactos de casos confirmados.

De los 20 casos diagnosticados, 17 (85%) fueron mujeres y tres (15%) hombres. Los grupos de edades más afectados fueron de 40 a 60 años con doce casos (60%) seguido de los menores de 40 años con 6 (30%). El 80% (16) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Detalles de los 20 casos confirmados:

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 77 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 60 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 41 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en la tienda La Época. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 8 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 41 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 40 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 42 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en la tienda La Época. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 64 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento en los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.



De los 2 mil 25 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 145 y de ellos 142 (97,9%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 83 fallecidos (uno en el día de ayer), dos evacuados y mil 795 pacientes recuperados (88,7%) (35 altas médicas en el día de ayer). Se reportan tres pacientes en estado grave.

Pacientes reportados en estado grave:





Ciudadana cubana de 87 años, procedente del municipio Cerro. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Comenzó con falta de aire y bradicardia sinusal, por lo que se decidió pasar a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda y bloqueo Aurículo Ventricular de primer grado. Rx tórax con imágenes areolares sugestivas de bronquiectasias y discretas lesiones inflamatorias en base derecha. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 84 años. Procede del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Rx tórax con lesiones inflamatorias en 1/3 inferior de hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 69 años. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Paciente que estando ingresada en sala de confirmados, comenzó con cuadro de diarreas abundantes en número (15) y cantidad con manifestaciones de deshidratación, trasladándose para la Terapia Intensiva. Se encuentra sin síntomas respiratorios, no más diarreas, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx de tórax con discretas lesiones inflamatorias en base derecha. Se reporta en estado grave.



Falleció la ciudadana cubana de 77 años procedente del Centro de Protección Social del Cotorro. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica, Demencia Senil, Desnutrición Crónica. Presentó diarreas líquidas y crepitantes en base pulmonar derecha. Ingresó en terapia, es impuesto tratamiento con hidratación parenteral y Ceftriaxona. Posteriormente presentó disnea intensa, cianosis, hipotensión arterial por lo que fue intubada, ventilada y apoyada con aminas. Hizo parada cardiorespiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.

Hasta el 29 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5 millones 776 mil 934 casos confirmados (+ 120 mil 319) y 360 mil 089 fallecidos (+ 4 mil 734) con una letalidad de 6,23% (-0,05).

En la región de las Américas se reportan 2 millones 698 mil 519 casos confirmados (+ 67 mil 663), el 46,71% del total de casos reportados en el mundo, con 155 mil 764 fallecidos (+ 3 mil 166) para una letalidad de 5,77% (-0,03).