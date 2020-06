Ministerio de Salud Pública: Cuba reporta 7 nuevos casos de COVID-19 para un total de 2280 en el país

Con la presencia del doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Minsap, inicia la conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de la COVID-19 en Cuba.

Preguntas de la prensa

El doctor explicó que en Cuba se ha utilizado en determinados pacientes un medicamento llamado Dexamentasona, esteroide que tiene como ventaja que es un medicamento barato, de alta disponibilidad en el mundo, y estudios realizados en el mundo muestran que disminuye el riesgo de muerte en pacientes graves por la COVID-19. Su efecto, explicó, disminuye la inflamación y puede detener el daño que sufre el sistema inmunitario de un paciente con coronavirus cuando este se sobrecarga.

Además, señaló sobre la nueva cepa de coronavirus que apareció en Beijín hace unos días, que inicialmente se han confirmado 43 personas, y se detectó en la tabla de picar la presencia de la COVID-19. Las autoridades chinas inmediatamente cerraron el mercado, se limitó la venta de salmón al público, cerraron las escuelas primarias, los eventos deportivos, el turismo en grupo etc. Se plantea, destacó, que en este nuevo rebrote está implicada esta cepa que puede haber mutado en comparación con la primera, esto se está estudiando como D-614-G a la nueva mutación, cosa que aún no está completamente probada, pero es posible, porque los virus al pasar de un paciente a otro pueden mutar.

Asimismo, Durán reiteró que esto no está científicamente probado, pero es un ejemplo de los cuidados que debemos tener ante la reapertura en la fase uno que iniciará mañana.

Igualmente, el doctor comentó que en los 14 días del periodo de incubación es cuando deben aparecer los síntomas. Se ha planteado esta cifra desde el inicio y por ello se toman las medidas de restricción en ese tiempo. La enfermedad tiene la particularidad de que transmite sin tener síntomas y no se sabe qué tiempo es transmisible el virus por esa persona infectada. Este es el periodo de incubación básico, puede ser que la enfermedad sea asintomática y si no hacen una prueba al paciente nunca se detecte. Luego de realizarse la prueba y de negativa ya no debo transmitir más la enfermedad, pero aun se investiga por eso se dan otros 14 días más de cuarentena en casa, señaló.

El funcionario de Salud explicó que si el PCR se mantiene positivo es porque el paciente tiene la presencia del virus. En algunas ocasiones se mantiene positivo ese análisis más allá de los 14 días, puede ser porque aún existen fragmentos del virus que no deberían ser transmisibles, pero en Cuba, se mantiene en aislamiento el paciente por si acaso.

Al cierre del día de ayer, 16 de junio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 389 pacientes. Otras 824 se vigilan en la atención primaria de salud.

Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 320 muestras resultando siete muestras positivas. El país acumula 141 mil 151 muestras realizadas y 2 mil 280 positivas (1,6%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman siete nuevos casos, para un acumulado de 2 mil 280 en el país.

Loa siete casos confirmados fueron cubanos. De ellos, cinco (71,4%) fueron contactos de casos confirmados y en dos (28,5%) no se precisa la fuente de infección.

De los 7 casos diagnosticados, dos (28,5%) fueron hombres y cinco (71,4%) mujeres. Por grupos de edades fueron: menores de 40 años tres casos (42,8%), de 40 a 59 años tres casos (42,8%) y los mayores de 60 años con un caso (14,2%). El 85,7% (6) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Detalles de los siete nuevos casos:

La Habana:



Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 62 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantiene en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 22 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantiene en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados relacionados con la Unidad Constructora Militar No.4. Se mantiene en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados relacionados con la Unidad Constructora Militar No.4. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 25 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados relacionados con la Unidad Constructora Militar No.4. Se mantiene en vigilancia 11 contactos.

De los 2 mil 280 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 195, de ellos 190 (97,4%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 84 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y mil 999 pacientes recuperados (87,7%) (cinco altas del día). Se reporta un paciente es estado crítico y cuatro en estado grave.

Paciente en estado crítico





Ciudadana cubana de 78 años, residente en el municipio Cotorro de la provincia de La Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Se encuentra afebril. Presentó intensificación de la disnea y se decide intubar y ventilar. Ventilación mecánica por polipnea y agotamiento con distress respiratorio leve. Hemodinámicamente inestable. Ecocardiograma: Cardiopatía hipertensiva. RX de tórax con lesiones inflamatorias a predominio bibasal con ascenso de las lesiones y consolidación, con elementos de distress. Empeoramiento clínico radiológico. Se reporta en estado crítico inestable.



Pacientes en estado grave





Ciudadano cubano, de 64 años, procedente del municipio Cotorro. Se pone polipneico y tiene una radiología positiva por lo que se decidió pasar a la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, estable hemodinámicamente. RX de tórax con mejoría de las lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 38 años, procedente Las Guásimas en Matanzas. Antecedentes de Neoplasia de Ovario derecho. Paciente que hace un mes presenta un cuadro de vómitos acompañado de distensión abdominal y se le diagnóstica un Tumor de ovario. Ingresó en el Instituto de Oncología para operarse y comenzó con febrícula, se le realizó PCR que resultó positivo y se trasladó como confirmada para el Hospital Luis Díaz Soto. Se recibió con vómitos, abdomen distendido, doloroso, con líquido libre en cavidad. Se le realizó paracentesis con líquido de aspecto hemático, trasladándose a Terapia Intermedia. Se encuentra consciente, afebril, sin síntomas respiratorios, con nauseas, sin vómitos y mejor hidratada, con ascitis, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Mantiene líquido en cavidad abdominal y masa a nivel de ovario izquierdo con posible metástasis en pared abdominal. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 86 años, procedente del municipio Cotorro. Antecedentes de Neoplasia de Pulmón con metástasis de laringe y Hernia Umbilical. Comenzó con síntomas respiratorios y por sospechoso se envía para un Centro de aislamiento, donde se le realiza PCR resultando positivo. Se trasladó como confirmado para el Hospital Luis Díaz Soto, donde se decide su ingreso en Cuidados Intermedios, dada la edad y sus antecedentes patológicos. Se encuentra consciente, afebril, no síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario, estable hemodinámicamente. RX de tórax sin modificaciones, con imagen de lesión tumoral en mediastino. No presenta otras lesiones pleuropulmonares. TAC de Pulmón, imagen sugestiva de tumor de mediastino con adenopatías asociadas, además de imágenes nodulares que impresionan metástasis de pulmón. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cuban, de 84 años, procedente del municipio Habana Vieja. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra afebril. Presentó cuadro de polipnea que requirió ventilación no invasiva. Los médicos le indicaron ventilación prono, lográndose mejoría de la disnea y de la saturación. Rx tórax. Lesiones inflamatorias en los 2/3 inferiores de ambos hemitórax. Se reporta en estado grave.



Hasta el 16 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 8 millones 847 casos confirmados (+ 118 mil 617) y 436 mil 632 fallecidos (+ 3 mil 373) para una letalidad de 5,46% (-0,04).

En la región de las Américas se reportan 3 millones 907 mil 668 casos confirmados (+ 59 mil 570), el 48,84% del total de casos reportados en el mundo, con 205 mil 585 fallecidos (+ mil 893) para una letalidad de 5,26% (-0,03).