Ministerio de Salud Pública: Cuba reporta 8 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 2369 en el país

Con la presencia del doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Minsap, inicia la conferencia de prensa sobre la actualización de la situación de la COVID-19 en Cuba.

Preguntas de la prensa

El doctor explicó que la contaminación del agua como vía de transmisión de la COVID-19 no se ha podido confirmar, pues en los estudios de heces fecales que realizaron científicos chinos no se pudo aislar el virus vivo de las muestras. Hasta el momento no parece ser esta una fuente de infección. Hervir el agua es necesario, y añadirle las gotas de hipoclorito es imprescindible para evitar enfermedades, eso es una práctica que no se debe desestimar.

Con respecto al baño en playas y piscinas, el doctor explicó que el virus no está en el agua, sino en el acercamiento, en beber de la misma botella o vaso, tocar las mismas superficies como sillas y mesas, escupir en el borde de las piscinas, etc.

Al cierre del día de ayer, 3 de julio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 145 pacientes. Otras 142 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 635 muestras, resultando 8 muestras positivas. El país acumula 180 mil 697 muestras realizadas y 2 mil 369 positivas (1,3%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 8 nuevos casos, para un acumulado de 2 mil 369 en el país.

Los 8 casos confirmados fueron cubanos. De los diagnosticados 7 (87.5%) fueron contactos de casos confirmados y en 1 (12,5%) no se precisa la fuente de infección. De ellos 1 (12,5%) fue femenina y 7 (87,5%) masculinos. Por grupos de edades: de 40 a 59 años con 4 (50%), menor de 20 años con 3 (37,5%) y más de 60 años 1 (12,5%). El 50% (4) de los casos positivos fueron asintomáticos.

Ciudadano cubano de 16 años de edad. Reside en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Reside en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 16 años. Reside en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años. Reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia: 16 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Reside en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años de edad. Reside en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad. Reside en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados. Se mantienen en vigilancia16 contactos.

De los 2 mil 369 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 54 (2,28%), de ellos 52 (96,3%) con evolución clínica estable. Se acumulan 86 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y 2 mil 227 pacientes recuperados (94,1%) (3 en el día de ayer). No se reportan pacientes en estado crítico y 2 en estado grave.



Ciudadano cubano de 52 años de edad. Procede del municipio Cotorro. Paciente sin antecedentes patológicos personales. Se constata por gasometría una hipoxemia y en el Rx de Tórax lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares, con predominio en la base izquierda, por lo que se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra con tos y expectoración. Hemodinámicamente estable, hipoxemia ligera. Rx de Tórax sin modificaciones, lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio en base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Procede del municipio Centro Habana. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Hemodinámicamente estable. Rx de Tórax con lesiones inflamatorias bibasales a predominio en base derecha. Reportado de grave.

Hasta el 3 de julio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 10 millones 845 mil 275 los casos confirmados (+ 179 mil 517) y 521 mil 113 fallecidos (+ 5 mil 140) para una letalidad de 4,80% (-0,04).

En la región las Américas se reportan 5 millones 580 mil 136 casos confirmados (+ 128 mil 662), el 51,45% del total de casos reportados en el mundo, con 259 mil 073 fallecidos (+ 3 mil 474) para una letalidad de 4,64% (-0,05).