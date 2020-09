Medidas para cuidar la vida

Hay un viejo refrán que reza cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas en remojo.

Y digo esto porque en los últimos días se producen rebrotes de la Covid_19 y no es privativo de la capital del país y las provincias occidentales, hoy otras tienen casos de la enfermedad como Ciego, de Ávila, Camagüey y Holguín.



En fin que el peligro nos acecha y ante la cercanía es mejor estar preparados y alertas porque como dice el refrán hombre precavido vale por dos.



Y como esa realidad no nos es ajena es preciso elevar la prevención y el rigor con el uso del nasobuco en cualquier espacio de la vía pública, mantener las barreras para el lavado de las manos y los pasos podálicos, así como el distanciamiento físico.



Otra cuestión que es vital tener en cuenta es el funcionamiento del punto de pesquisaje y desinfección a la entrada del municipio, para tener un mejor control de las personas que llegan al municipio, y de los viajeros para que cumplan las medidas de distanciamiento social en los lugares donde se encuentren.



Pero no solo esta vía de acceso debe ser vigilada, pues hay otras que también hay que tener en cuenta porque colindamos con zonas de Camagüey y eso debe constituir una alerta para las autoridades sanitarias.



Hay que apelar a la responsabilidad y al civismo de los amancieros para garantizar la estabilidad de nuestro cuadro higiénico porque no estamos exentos de que se produzca un brote del nuevo coronavirus.



Pero también hay que hacer cumplir lo que establece la legislación vigente y que los que contravengan lo dispuesto en ella sean sancionados, recordemos que estamos hablando de salud, de asegurar la vida que es el bien más preciado que podemos tener.