Aurora tiene su futuro

Colman la avenida Aurora del municipio de Amancio los maestros y alumnos prestos a llegar a la escuela primaria Camilo Cienfuegos Gorriarán. Allí lo espera, firme, la institución educacional para una nueva jornada que agrupa a 130 pioneros, 20 docentes y 8 no docentes, en este curso escolar 2020-2021 en el que aprenden de las materias lo útil y novedoso para emprender el futuro.

“Cuenta en su matrícula con pioneros de primero a sexto grados y en el caso de preescolar con dos aulas”, reflejó Zamira Viñales Varona, Jefa de ciclo de dicha institución educativa, quien agrega que “está listo el personal para enfrentar la misión, en las que se incluye el proceso docente educativo, la capacitación y el seguimiento a las medidas para enfrentar la Covid- 19 en la nueva normalidad”. Así vuelve la escuela a convertirse en el centro más importante de la comunidad.

Es un punto de referencia el trabajo de la escuela con las organizaciones políticas y de masas. Un lazo que tiene su mejor desempeño con los pioneros, avala el resultado los reconocimientos recibidos por los CDR Y FMC a nivel municipal y provincial.



La educación física forma parte del quehacer de los pioneros en este centro de educación primaria. Yanelsy Pacheco Suterland, refiere: “el deporte en este centro es comunitario porque se vincula con las actividades que se desarrollan en el barrio”. Por ello sugiere “usar el nasobuco y mantener el distanciamiento físico en los ejercicios, difícil pero se logra”.



Para la Psicopedagoga Leslie Seguro Massó es una preocupación los niños que no vencen los objetivos del grado. Es una prioridad el seguimiento a las necesidades educativas de los pioneros, la diferenciación en cada colectivo y asignaturas, en las escuelas y reuniones de padres, así como en la relación estrecha con la familia, importante en este proceso, acotó.



Por su parte Rafaela Guevara Ramírez, maestra que lleva varios años en su labor como educadora, pero el trabajo con pionero le llega más al corazón. En su empeño el mayor desafío es cumplir con las medidas de enfrentamiento a la Covid-19, el trabajo político ideológico.



Amante de la Historia viva, Rafaela expresó “la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana está incluida en la agenda pioneril. Es un trabajo que se lleva a cabo con los protagonistas. Los pioneros que no solo le llaman por el nombre sino también Combatiente, como muestra de respeto”.



El tratamiento a las efemérides ocupa un espacio importante en el centro de ahí su importancia.



“Quiero estudiar medicina para salvar las vidas de muchas personas” fueron las palabras de Yanlier Green Rondón pionero de sexto grado y ávido por demostrar sus habilidades me llevó hasta la biblioteca a buscar su libro favorito. En el estante de literatura infantil buscó minuciosamente el libro de La edad de Oro de José Martí quien dedicó cuentos a los niños, pero a Yanlier todos les gustan, porque le apasiona la lectura.



El curso escolar 2020-2021 para maestros y alumnos de la escuela primaria Camilo Cienfuegos Gorriarán es un desafío por las nuevas exigencias que impera en el territorio de Amancio el enfrentamiento a la Covid-19. El amor a la profesión va más allá. Los esfuerzos se multiplican en el proceso docente educativo, el seguimiento a los pioneros que no vencen los objetivos del grado. El trabajo político ideológico con las fuentes vivas, y que la educación física sea motivo de recreación en el barrio son para el claustro una prioridad. Así la escuela seguirá como el centro más importante de la comunidad.