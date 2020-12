Elva López Pardo: “No me fui de la radio ni pienso irme”

La locución es una profesión inherente al campo de la Radio, son inseparables. Es gracias a las voces de hombres y mujeres que se convierte en un medio para la información y la comunicación.

Por eso celebrar el Dia del Locutor es motivo de satisfacción para el colectivo de Radio Maboas. En estos 50 años en el aire, heredamos talentos de la palabra que acreditan nuestro orgullo. Nombres como Máximo Velázquez, Juan Miguel Carrero, Ángel Omelio Rodríguez, Félix Basilio, Belkis Figueredo Oliva y Edelmis Quesada, marcan pautas en el más sureño de los municipios tuneros.

Sin embargo, dialogar con Elba López Pardo se convierte en reverencia obligada en un día tan significativo para los radialistas amancieros.

“Mi tránsito por la radio comnenzó en 1992 y no terminará nunca porque siempre tengo presente a esos oyentes para los cuales trabajé durante varios años y todavía ellos me recuerdan. Estar en la radio fue la etapa más hermosa de mi vida”.

“Fue un puente hacia mi realización personal y de la familia como tal. Fue la época en que tuve a mis hijas, lo cual fue maravilloso y no imposibilitó mi desempeño en la radio como tal. Todo fluyó gracias a mi familia y a los amigos”.

Sin dudas, la Novia Sonora del Guacanayabo fue una gran oportunidad de superación personal para Elba. La retroalimentación con el público, su mayor regalo.

“Trabajar en la radio por tanto tiempo tambien me dio la posibilidad de conocer a muchas gente, de estalecer conexiones con personas que me retribuían, me decían, me hacían sentir que estaba haciendo las cosas bien. A ellos las gracias ahora y siempre”

Aunque “Elvita” se retiró de los micrófonos en el año 2016, su pasión por la radio la mantiene activa, ahora desde otras funciones.

“No me fui de la radio ni pienso irme, mi conexión se mantiene, ahora como escritora. Visito mucho la biblioteca pública Julio Antonio Mella, de allí me llevo los materiales para escribir los guiones de muchos programas: La puerta de Papel, la Revista Cultural, En el Hogar…, las secciones de otros programas.

Elva representa a una generación de locutores que marcaron con su voz la programación radial del municipio derrochando profesionalidad, elegancia y entrega total a tan respetable profesión.

A todos la gratitud, la admiración y el respeto de su pueblo, que día tras día los escucha porque ponen su sello distintivo en la programación.