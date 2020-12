Delegados amancieros analizan temas de actualidad

Esta mañana el centro mixto Juan Manuel Ameijeiras , de nuestra localidad, acogió la vigésima sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, correspondiente al Diecisiete periodo de Mandato.

Durante el encuentro la comisión permanente que atiende los programas de industrias locales, transporte, Eléctrica y las comunicaciones, informó sobre la marcha del programa de Ordenamiento Territorial.



En este particular se conoció que actualmente el municipio de Amancio cuenta con el Plan de Enfrentamiento a 78 ilegalidades, de las cuales 3 pertenecen a personas jurídicas y 65 a personas naturales.



Entre las principales dificultades que perduran está la presencia de solares yermos, subsidios que no cumplen con las dimensiones establecidas y aprobadas por la política de la vivienda y la no urbanización de las microlocalizaciones realizadas.



Asimismo existen ilegalidades en la construcción de viviendas en determinadas zonas, demora en los trámites que se realizan y procesos con problemas de documentación.



Otro momento del encuentro se centró en la presentación de la estrategia del desarrollo económico del municipio en la nueva normalidad, etapa para la cual se definieron varias áreas claves, entre ellas la producción de alimentos.



Para impulsar este programa el municipio cuenta con un total de 85 mil 253 hectáreas de tierras, de las cuales 70 mil 810 son superficie agrícola.



Algunas de las proyecciones para el 2021 son desmontar 61 hectáreas de marabú para destinarlas a los cultivos varios, potenciar la siembra de viandas en las 33 bases productivas de la localidad e incrementar la incorporación de patios y parcelas, como parte del programa de Agricultura urbana, suburbana y familiar.



Los 61 delegados al máximo órgano de gobierno coincidieron en que también resulta necesario lograr mayor abastecimiento por parte de Acopio a los puntos de ventas y mercados.



Para ello se impone la culminación de los módulos pecuarios, fomentar el control estatal y popular en las unidades productoras, además de un mayor control sobre las producciones agropecuarias, lo que permitirá desterrar vicios latentes como el desvío a la vez que potencia el autoabastecimiento desde las comunidades.



Otros temas de interés económico y social, se analizaron con la participación los representantes de las demarcaciones amancieros , durante la vigésima sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, perteneciente al diecisiete periodo de Mandato, última del actual calendario.