Trabajamos para que la afectación al cliente sea mínima

Los trabajadores del sector eléctrico enfrentaron serios desafíos en el año que recién concluyó, no solo por la presencia de la Covid-19, sino también por el encarnizado bloqueo que dificultó la entrada de recursos vitales para asumir las tareas diarias.

No obstante en el más sureño de los municipios tuneros, la consagración y compromiso de este colectivo que desborda energía se creció ante las carencias, y adoptó medidas para resolver la mayor parte de las demandas de la población.

Orbelio Puga Peña, director de la unidad empresarial de base Eléctrica en Amancio, dijo que ante dificultades con el transporte para trasladar a los linieros y reparar averías se contrató un cochero del sector no estatal que resultó en una respuesta positiva para resolver las demandas en el centro urbano.

Y en el caso de la zona rural se contó con el apoyo de las comunidades, muestra de las relaciones de trabajo que mantiene la unidad empresarial de base Eléctrica en Amancio.



Otro resultado a destacar fue la no ocurrencia de accidentes laborales, gracias a la capacitación constante de los lineros, a la exigencia de los medios de protección, y la revisión de la técnica.



Asimismo lograron cumplir indicadores como la recaudación gracias a las bondades de la informatización de la sociedad con el uso del Transfermóvil y sus opciones de pago, sobre todo en los primeros meses del año 2020 muy difíciles.



Para el 2021, este colectivo que desborda energía tiene más compromiso, y sentido de pertenencia buscando que el índice de afectación del cliente sea mínimo.

Trabajamos para la afectación al cliente sea mínimo



