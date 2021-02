Conocer nuestros colectivos, garantía del éxito

Los azucareros de esta localidad tienen el compromiso de ponerle 2 mil 890 toneladas de caña al central colombiano durante el actual período.

Sin embargo, cuando se analizan las causas del marcado atraso en la producción de azúcar, saltan a la luz múltiples factores que si bien se repiten cada año, muestran la necesidad de proyectarse en futuras zafras, por no tropezar con las mismas piedras.

Hay que recordar que los primeros pasos de esta zafra vaticinaban el camino torcido que hoy recorremos, pues el inico del periodo se atrazó por la humedad en los suelos.

A ello se unieron otros factores que, a mi juicio, afectan el avance del plan de produccion de azúcar tanto o más que el cambio de fecha de arrancada.

Me refiero a esas dificultades con las que chocan diariamente los responsables de garantizar esa caña para el vecino central. Por ejemplo, la falta de piezas y gomas para camiones, esos que recorren la misma distancia más de una vez en la jornada y que como todo en la vida, necesitan mantenimiento.



Qué decir, además, de los constantes ponches que sufren los neumáticos, problemática que casi siempre resuelven con la inventiva de nuestros choferes, dado el lugar o el horario en que se detectan.



Hasta el Primero de enero, la principal desmotivación de los trabajadores en nuestros campos era el salario. Ese problema, aún no resulto en su totalidad, mejoró con la implementación de la Tarea Ordenamiento y ahora los salarios son un poquito mejores.



Asimismo sugiero revisar el cumplimiento del horario de corte en cada pelotón, velar porque realmente la jornada se inicie temprano y no se retire ninguno sin cumplir la meta.



Si algo está claro es que el corte, el alza y el tiro de la caña es un proceso continuo donde, si falla algún elemento, no se alcanza el resultado deseado.



Llegar al interior de cada colectivo, conocer sus limitaciones para el trabajo, los problemas que enfrenta el trabajador y buscar soluciones de conjunto, continúa siendo una tarea pendiente para los azucareros en esta localidad.



Es necesario cumplir los planes diarios, pero también lo es, conocer al detalle las características de esos hombres que pasan las horas cortando caña, de la forma que sea, para contribuir al desarrollo exitoso de la zafra en Las Tunas .



Solo así, creando y conociendo las condiciones reales para el trabajo, podremos exigir calidad en las acciones realizadas.