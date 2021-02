Informatizar para desarrollar la sociedad

El año 2020 cerró en Amancio con el Portal del Ciudadano a disposición del pueblo, un espacio que forma parte de la informatización de la sociedad y que permite a quienes vivimos en esta parte de la geografía tunera tener un espacio para tramitar inquietudes, así como tener acceso a trámites y servicios.

Desde el mes de diciembre se han atendido quejas sobre irregularidades con el abasto de agua, la calidad del pan, y el propio acceso al Portal.

Lo que ha permitido que con esta novedosa herramienta el gobierno estreche más los vínculos con sus electores y tramite con prontitud sus inquietudes.

Pues ahora las quejas llegan a la secretaría de la Asamblea del Poder Popular sin tener que esperar a los procesos de rendición de cuentas, o a los despachos del delegado, y de alli a los directores de organismos o responsables de la actividad para que se solucione o se brinde la explicación sobre el problema.

En Amancio, todavía las personas no explotan esta opción, tal vez algunos por desconocimiento, otros porque no tienen todos los medios disponibles, pero, para acceder al Portal del Ciudadano no se necesita estar concetado a Internet, basta tener acceso a la navegación nacional a través de un Joven Club, de Etecsa o de un Sitio Wifi.



Además de evitar la espera para ser atendido, trámites burocráticos o aglomeraciones.

Otro beneficio es que allí están registrados todos los trámites y servicios que se prestan en esta localidad, el marco normativo por el que se rige la Asamblea y el Consejo de la Administración, su composición, los números de telefónos de los directores de entidades, empresas y organimos, así como la historia de la localidad.

Este es solo uno de los ejemplos palpables de los pasos incipientes de Amancio en la informatización, porque también se han realizado mejoras en la capacidad de navegación, se han creado alrededor de 5 radio bases para dar acceso a la informatización y se hacen estudios para extenderla a la zona rural principalmente y evitar las zonas de silencio.

Se logra avanzar en las entidades bancarias, las de correos, Etecsa, un grupo de tiendas del comercio interior, la unidad empresarial de base Eléctrica, las direcciones de Justicia, Vivienda y Planificación Física, entre otras donde la población puede hacer más viable su vida.

No obstante hay que seguir perfeccionando mecanismos, incluyendo servicios y mejorando la tecnología, aspectos que se erigen hoy como dificultades en este campo novedoso de la informatización de la sociedad para avanzar hacia el desarrollo económico y social del país, y la calidad de vida del pueblo