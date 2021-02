Violencia contra la mujer un flagelo que afecta la sociedad

La violencia contra la mujer no solo se muestra en los hogares, este flagelo se extiende hasta otras esferas de la vida social y laboral, aunque a veces pasa desapercibida.

Muchas veces no se expresa en golpes y moretones, los gritos, la amenaza, el silencio, la desvalorización, la minimización, dejan tantas o más secuelas que las marcas en el cuerpo.

Ante ese panorama del cual Cuba no escapa, el Gobierno desarrolla acciones y crea espacios para que la mujer pueda acudir a pedir ayuda, como es la Fiscalía, la Policía Nacional Revolucionaria, y la Federación de Mujeres Cubanas, que propician que se rompa el muro de silencio y ofrezcan vías para que salgan de esa situación.

Para las amancieras este es un tema que hay que seguir tratando para que se conozca y que se pueda identificar cuando se es objeto de violencia no solo la domestica que es la más habitual, también está palpable en el ámbito laboral cuando no se ofrece un puesto a una mujer porque tiene hijos y se cree que no puede cumplir determinado encargo, cuando se paga más al hombre que a la mujer por un mismo empleo, en las que son abusadas sexualmente, o las que son amenazadas de palabra y de hecho.



El Máster en Psiquiatría Felipe Salazar Jamienson, especialista principal de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia en Amancio, dijo que hoy son más las féminas violentadas que piden ayuda, y entre todos los factores se trata de ofrecer el tratamiento adecuado a caso, un trabajo que muchas agradecen porque han aceptado el problema que tenían, y le han encontrado el camino para su solución .



El también Jefe del Grupo de Salud Mental del Área de Salud, de esta localidad, precisó que algunas se tratan por las secuelas que les dejan estos episodios de violencia en el orden psicológico, a otras se les ha logrado vincular al empleo para que sean independientes económicamente.



Por otra parte destacó que el país trabaja por en el Código de la Familia para que las mujeres sean cada vez más protegidas, y que no se quede solo en la denuncia que se accione en este sentido, acciones para eliminar esta flagelo de nuestra sociedad y la sociedad.