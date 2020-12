Diputados aprueban propuestas de dictámenes sobre los proyectos de leyes a debate

Con la presencia de los miembros del Buró Político Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y su Consejo de Estado; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, inició la jornada parlamentaria de este martes.

Una reunión conjunta de las comisiones de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, para la aprobación de los proyectos de dictámenes sobre las propuestas de leyes presentadas a los diputados, referidas a la organización y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular y el Consejo de la Administración Municipal, abrió el orden del día.





José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, subrayó que los proyectos de leyes, y así se recoge en las propuestas de dictámenes, «son el reflejo del amplio proceso de consulta llevado a cabo, en aras de lograr que el contenido de las normas cuente con la generalidad suficiente para ayudar al trabajo que sobre el perfeccionamiento de la administración pública se vienen desarrollando».

Teniendo en cuenta que los proyectos de leyes se ajustan a los preceptos constitucionales y al ordenamiento legal del país, fueron aprobadas por los diputados las propuestas de dictámenes.

Vilma Patricia Alvarado, diputada por el municipio capitalino Playa, subrayó que los proyectos de leyes, una vez aprobados, luego de la discusión colectiva que los ha antecedido, constituirán herramientas fundamentales de trabajo para los órganos del Poder Popular a todos los niveles.

CREDIBILIDAD: SEPARAR LAS LIMITACIONES MATERIALES DE LA FALTA DE GESTIÓN

El delegado es el primer eslabón de nuestro sistema político y el apoyo de todas las instancias administrativas a su labor constituye una obligación. No se puede desconocer la situación económica compleja que vive el país, pero, en pos de fortalecer la institucionalidad y la participación del pueblo, hay que separar las limitaciones materiales de lo organizativo, de la falta de gestión y sensibilidad.

Así expresó el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, durante la jornada de trabajo de este martes de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, donde se examinó el desempeño de dicha Comisión, como parte del perfeccionamiento del quehacer de las estructuras del Poder Popular.

Del encuentro, que contó la presencia de los miembros del Buró Político Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y su Consejo de Estado, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, trascendió la necesidad de fortalecer el papel del delegado y su relación con el pueblo, que es, en definitiva, la brújula y esencia del Poder Popular.

Al presentar el informe sobre el control realizado a los despachos del delegado con sus electores, durante la primera quincena de noviembre, Miriam Brito Sarroca, presidenta de la Comisión, informó que se visitaron 50 municipios y fueron entrevistados 633 delegados y 912 electores.

De forma general, dijo, se evidenció falta de planificación y sistematicidad en las acciones de control, por parte de los presidentes, vicepresidentes y secretarios de las asambleas municipales, sobre el cumplimiento de los programas de despacho.

El intercambio con delegados y electores evidenció, además, que, si bien se realizan normalmente los despachos, no siempre los locales son los adecuados ni ofrecen la privacidad requerida.

Entre las recomendaciones, a partir de los resultados del estudio, Brito Sarroca pidió elevar la exigencia de las direcciones de las asambleas municipales y retomar la capacitación de directivos y delegados sobre las normas que rigen el funcionamiento de los órganos del Poder Popular.

En ese sentido, Jorge Luis Torres, presidente de la asamblea municipal de Artemisa, reconoció que aún queda mucho por hacer desde las instancias locales de gobierno, en materia de seguimiento a los despachos.

Los planteamientos que realice el pueblo en estos espacios tienen que tener el mismo tratamiento que los formulados durante los procesos de rendición de cuenta, enfatizó.

Las deficiencias evidenciadas, resumió Miriam Brito, no son nuevas ni pueden minimizarse, pues el despacho resulta fundamental dentro del quehacer del Poder Popular.

Que la atención a los planteamientos no sea un mero trámite

Aunque los temas están estrechamente relacionados, la Comisión abordó, de manera independiente, la atención a los planteamientos que formulan los electores a sus delegados, tanto en las rendiciones de cuenta como en los despachos programados.

Según el informe, expuesto por Carlos Rafael Fuentes, vicepresidente de la Comisión, el control, efectuado en la primera quincena del mes de noviembre, comprendió 49 municipios y se intercambió con 361 directivos y funcionarios de las respectivas asambleas municipales. Además, fueron visitados 148 consejos populares y 306 circunscripciones y se entrevistaron 612 delegados y 1060 electores.

De acuerdo con las estadísticas recopiladas, el nivel de solución de los planteamientos incluidos en el plan de la economía de 2020, se comportaba al 71 %, al cierre de octubre. Las provincias Las Tunas y La Habana poseen los resultados más bajos, seguidas por Pinar del Río, Mayabeque, Camagüey, Holguín y el municipio Especial Isla de la Juventud.

Entretanto, la solución de los planteamientos de los procesos de rendición de cuenta marchaba, en igual fecha, al 70, 82 % y los de despacho al 81, 83 %.

Tales resultados, apuntó Carlos Rafael Fuentes, evidencian falta de agilidad para la solución de los planteamientos que no necesitan recursos y no se ha logrado una participación activa de autoridades administrativas en las reuniones de los consejos populares.

Al respecto, Esteban Lazo recalcó la insoslayable responsabilidad de todas las instancias de Gobierno de atender los planteamientos del pueblo, «pues a él nos debemos. Al pueblo hay que explicarle con argumentos, seriedad y rigor, y cuando no haya una solución en el corto plazo tiene que existir una explicación convincente. Lo que no puede pasar nunca es que algo que tenga solución se desatienda, o no se resuelva por falta de gestión».

«No podemos dejar solos a los delegados, expresión legítima de la democracia socialista», coincidió el Primer Ministro, Manuel Marrero.

«No puede haber un planteamiento sin repuesta, cada planteamiento es sagrado. Todas las estructuras administrativas tienen que estar en las reuniones de rendición de cuenta, dando la cara, comprometiéndose con la solución y, sobre todo, con la atención sensible, política, que es la base de la credibilidad», aseguró.

Los problemas del pueblo son de todos, reiteró, y requieren la mayor atención.

DIPUTADOS DEBATEN SOBRE SUSTITUCIÓN DE ALIMENTOS IMPORTADOS DESTINADOS AL TURISMO

Como parte del informe sobre el resultado de la comprobación a la sustitución de alimentos importados destinados al turismo, los diputados de las Comisiones de Atención a los Servicios y de Agroalimentaria conocieron que las demandas para cubrir las necesidades del sector son superiores a la oferta de la producción nacional.

En este sentido, se informó que la participación de la industria alimentaria nacional es del 86 por ciento y a partir de la reapertura del turismo fueron ajustadas las cifras planificadas de alimentos y bebidas de acuerdo con los turistas días estimados.

En varios municipios del país afirmaron que se desaprovecha las potencialidades productivas, que existen reservas en la estabilidad y la oportunidad en las entregas, en la calidad y presentación de los productos, surtidos, precios y reducción de los gastos.

Se insistió por las entidades productivas que facturan al turismo y sustituyen importaciones, la necesidad que se incluya el componente en MLC que respaldan sus producciones.

Dentro de las deficiencias encontradas en el informe se manifiestan el mal estado de los viales que dificulta la extracción de los productos agrícolas, la insuficiente capacidad de frío para la conservación de alimentos.

Otra limitación identificada fue la insuficiencia de productos alimenticios a partir de la iniciativa municipal de desarrollo local, por lo que se insistió que el financiamiento proveniente de esta fuente no ha tenido un impacto real en la agricultura y en la industria alimentaria local, con varias minindustrias con problemas estructurales.

Por otra parte, existen ejemplos positivos que demuestran que en los territorios se va logrando un vínculo entre los actores económicos, aunque esto no implica que todos los que intervienen actúan de forma eficiente y obtienen los resultados que el país exige para concretar el objetivo de la Estrategia económica: defender la producción nacional y desterrar la mentalidad importadora.

En el informe consta que «no podemos afirmar que los encadenamientos productivos alrededor del turismo se constituyen en elemento dinamizador de la economía desde el municipio y polos productivos, ni que impulsan por igual el desarrollo territorial, pero sí que las reservas que existen son significativas para continuar disminuyendo el componente importado y por tanto, favorecer el aporte de una de las principales fuentes de ingreso en MLC del país: el turismo».

La diputada por la provincia Villa Clara, Milaxi Sánchez, acotó que aún se está lejos en el territorio de lograr la sustitución de importaciones en el sector de la alimentación para las 13.145 habitaciones con que cuenta el territorio, agregó que se han establecido mecanismos para incentivar a los productores agropecuarios y cooperativas para lograr una vinculación directa con el turismo.

El titular del sector, Juan Carlos García Granda, expresó que cualquier elemento adicional que dificulta la gestión entre un productor y el sector es una traba burocrática, añadiendo que se debe combatir las particularidades que puede haber en los territorios.

Sobre las dificultades que existen, remarcó que está identificado como una traba el tema de las licencias sanitarias en algunos requisitos, aunque se trabaja con el ministerio de Salud Pública de que la industria se certifique y ratificó la voluntad gubernamental de que se encadene al sector las producciones locales.