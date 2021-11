Camino a la inmortalidad

Todo cuanto hagamos los cubanos por estos días, es poco cuando se trata de homenajear al hombre cuya impronta se enaltece cada 25 de noviembre, hace 5 años, como semilla que germina cuando se siembra en tierra fértil.

No bastan las iniciativas, las sugerencias, los actos. No se encuentra la palabra precisa que albergue la grandeza de ese que para nosotros fue el Comandante, el amigo, el Jefe, el Caballo, nuestro Caguairán. Ese que nos enseñó a resistir, y a vencer, que no daba cabida a la derrota mientras existiera una razón para luchar.

Hoy el tributo llega desde todas partes porque, precisamente, Fidel está ahí: dondequiera que existe un niño alegre, una mujer directiva, un negro universitario, dondequiera que un cubano trabaje honradamente, donde se haga el bien, donde la verdad prevalezca y a la mentira se le cierre el cerco

Es imposible hablar de Cuba sin mencionar a Fidel, como inútil resulta encontrar una esfera de la vida donde no esté su huella. Bien lo sabemos los cubanos que durante el último calendario alabamos su figura como firme apoyo en los dias más complejos de la Covid-19.

Qué cubano no lo menciona cuando disfruta un triunfo de nuestro deporte en terreno internacional, ante un logro de impacto social o más, reciente, durante el proceso de vacunación anti Covid. Esos logros, sin dudas, tienen la firma de nuestro Fidel.

Como grande, tuvo la capacidad para aglutinar gente, para construir pueblos, por eso el mundo lo idolatra y los agradecidos, le acompañan.

Y es, como dijera el presidente argelino en una ocasión: “Fidel viajó al futuro y regresó a contarlo”.

Por eso aquel 25 de noviembre no murió, partió, como la hacía 60 años atrás al frente de Granma, esta vez camino a la inmortalidad.