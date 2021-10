Mi aspiración es que mis electores se sientan bien representados

Ramón Fajardo Fonseca, es delegado hace más o menos un año, su energía, voluntariedad y liderazgo hicieron que los vecinos de la comunidad donde reside no dudara en elegirlo para que fuera su voz ante la Asamblea Municipal del Poder Popular en Amancio.

Este joven amante de la fotografía nunca pensó que podía llevar sobre sus hombros la responsabilidad de representar una circunscripción, creía que solo personas experimentadas podían asumir ese rol, pero aceptó el reto y lo desempeña con toda responsabilidad.

Apenas le queda tiempo para hacer vida social, aunque siempre saca tiempo para su pasatiempo favorito una selfie o compartir con sus compañeros de trabajo, familia y amigos, porque además la labor de delegado la comparte con el trabajo de Comunicador institucional del Gobierno local, y estudiar los fines de semana en la Universidad, en la modalidad de Curso por encuentro para trabajadores.

El trabajo del delegado es difícil, confiesa, muchas personas piensan que tienes una varita mágica para solucionar los reclamos de los electores, pero ahí está nuestra capacidad para buscar respuestas desde el propio barrio para crecerse como persona, como líder de la comunidad.

Los recursos materiales escasean por la difícil situación económica que atraviesa el país, pero muchas veces las administraciones no le prestan toda la importancia a un reclamo que se hace viejo en las gavetas, y ahí está nuestro rol, el de no cansarse, reclamar, exigir a los directivos, y donde haya una inquietud conversar, explicar para que los problemas no se acumulen y la gente se sienta atendida.

Atesora experiencias muy bonitas de la Asamblea con el trabajo en comisiones para investigar y destrabar problemáticas que afectan la calidad de los servicios al pueblo, el trabajo cara a cara con la gente del barrio, con las personas más vulnerables, eso lo llena a uno de satisfacciones, de saber que puedes ayudar y ser útil, y no se trata de que alguien te reconozca, sino de que se sientan bien representados.

Tiene expectativas de seguir creciendo, apoyándose en las personas que le rodean, porque ahí es donde esta esencia, el crecimiento, en la unidad de todos para lograr más cosas por la transformación y el bien de la comunidad.

Las problemáticas del barrio y de los electores son suyas y tiene que estar allí en todo momento consciente de que el es su voz.