Camilo, el héroe que salió del pueblo

Octubre se llena de flores para honrar al héroe que salió del pueblo y se convirtió en leyenda viva, el hombre de carne y hueso que se ganó el respeto por su arrojó y valentía.

Le llamaron el Señor de la Vanguardia, porque siempre fue primero en todo, no aspiró a la gloria porque su sencillez, su humildad no tenían límites, y por derecho propio escaló el lugar mas alto en el altar sagrado de los héroes.

Fue el más bromista y alegre de la guerrilla, pero a la vez el más serio, el más sensible ante el dolor ajeno, fue el amigo incondicional, el hombre leal en el que se depositó toda la confianza para las tareas más difíciles. Así de grande era este hombre forjado en la fragua de los inmortales.

Lo distinguieron su sonrisa franca, su sombrero alón, su enmarañada barba, la Sierra Maestra lo vio erguirse como gigante para conseguir el anhelado sueño de una Patria con todos y para el bien de todos, por eso coronó sus proezas, lo convirtió en leyenda.

La muerte lo sorprendió en octubre, pero no sabía la parca que sería inmortal porque su pueblo no lo olvido y no lo dejó irse para vivir en su corazón, por eso cada año se llenan de flores los mares y los ríos para evocar su querida presencia.

Y Fidel no se equivocó cuando dijo que en el pueblo hay muchos Camilos, por eso hoy cuando la Patria atraviesa un momento difícil, cuando la Patria se encuentra en peligro hacemos presente su ejemplo, su legado, su impronta para seguir construyendo el porvenir .