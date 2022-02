Amancio

Amor, oxigeno de la vida

El amor es un sólo corazón que camina y late en dos cuerpos, es el hilo rojo que une destinos y se convierte en una conexión para toda la vida no importa donde ni cuán lejos este.

Es la fuerza que mueve al mundo, es el aire que respiramos, y la excusa de la vida. Es el que nos impulsa a conquistar el mundo, es la razón que encontramos cada día para emprender los más grandes desafíos.

Como diría el poeta es un espanto de gaviotas, es la fiera que necesita cada día alimento nuevo, es como la tierra que necesita del agua y el sol para vivir.

Es el oxígeno del alma, el alimento del espíritu, es el que nos salva y nos hace mejores Porque como dijera Martí ¡Amor es que dos espíritus se conozcan, se acaricien, se confundan, se ayuden a levantarse de la tierra se eleven de ella en un solo y único ser, -nace en dos con el regocijo de mirarse, -alienta con la necesidad de verse. -Concluye con la imposibilidad de desunirse! -No es torrente, es arroyo, no es hoguera, es llama, no es ímpetu, es paz. "

Eso es amor quien lo probó lo sabe. Feliz día del amor y la amistad.