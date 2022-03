Amancio

Carola, orgullosa de ser cubana

Carolina Castillo Vásquez, es de esas mujeres que mueven montañas, ella solo necesita la motivación para hacerlo, lo demás es pan comido como decimos en buen cubano .

No hay tarea que no pueda cumplir porque su voluntad y su espíritu emprendedor no tienen límites, lleva casi 40 años en el sector de la salud, es Licenciada en Laboratorio Clínico con una especialidad en Sistema Microanalitico, profesión a la que se consagra porque sabe que de ella depende la salud y la tranquilidad de muchas personas

Ha compartido con su profesión responsabilidades en el Partido, el sindicato, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, no dudo por un momento en formar parte de la Universalización de la Educación Superior ayudando a formar las nuevas generaciones de laboratoristas, además de colaborar en la República Bolivariana de Venezuela.

Dice con orgjllo que es comunista por convicción y como siente que aún tiene mucho que aportar sus vecinos pidieron por mayoría que fuera quien los representara en la Asamblea del Poder Popular como delegada .

Esta nueva responsabilidad que desempeña con mucho cariño le ocupa mucho tiempo, pero le satisface ayudar a resolver los problemas colectivos e individuales de su circunscripción y sólo espera que la salud la acompañe porque le gusta ayudar a las personas,

No tiene umdía, ni horario fijos para atender a sus electores, cualquier lugar es bueno para compartir y oir sus inquietudes, para conocer quien tiene un problema y tenderle la mano.

Vive sola con su hijo y juntos tratan de resolver los problemas de la cotidianeidad de una familia cubana de estos tiempos.

Además por su ejemplo y su constancia se ha ganado poder contar con el apoyo de sus sus vecinos y sus amistades, quienes le ayudan a superar cualquier situación que se le presenta

Carola se siente realizada y feliz de ser mujer, de ser cubana y solo desea continuar aportando su granito de arena para ayudar a este país al que le debe tanto.