Amancio

Crece en Amamcio interés por el trabajo

Desde la implementación de la Tarea Ordenamiento en el 2021, el más sureño de los municipios tuneros mantiene una situación compleja en cuanto a las ofertas de empleo para quienes buscan insertarse en la vida laboral.

Por ello desde la dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social se potencian la acciones que permitan la ubicación de aquellas personas que desean garantizar la entrada económica a su núcleo familiar, de forma estable y segura.

En tal sentido Mabel Rodríguez Rodríguez, especialista en la subdirección de empleo en la referida entidad, explicó que durante el actual calendario 42 personas se han presentado a esas oficinas en busca de una ubicación laboral, de las cuales 39 ya cuentan con un centro de trabajo estatal.

Rodríguez Rodríguez destacó que estas personas se ubicaron en las instituciones del sector de la Cultura, así como en la empresa agroindustrial azucarera de la localidad.

Explicó que en estos momentos las opciones son escasas, no obstante, tienen la oferta de Agente de seguridad y protección en varias entidades del Estado, además de auxiliar de limpieza.

Señaló que de los 39 ubicados, 16 corresponden al sexo femenino y 19 son jóvenes menores de 35 años de edad, prioridades en la política del país para la ubicación.

El resto de las personas no aceptó las propuestas de empleo al no cumplir sus expectativas individuales o no reunir los requisitos establecidos para ello.