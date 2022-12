Economía

Derivados en Amancio por otras producciones

La unidad empresarial de base Derivados en el municipio de Amancio, retomó su funcionamiento el pasado 15 de diciembre, luego de tres años paralizada.

Marcos Montero Dávila, jefe de producción en la entidad refirió que la destilería ha realizado más de 4 MIL hectolitros de alcohol fino y aguardiente a partir de la meladura que reciben del municipio de Colombia.

Montero Dávila señaló que la fábrica de ron al cierre del 2022 no cumplió con la producción de esta bebida para el área de divisas por la carencia de botellas, materia prima que el país no logró importar en el tiempo previsto, no obstante de manera global el plan en hectolitros se cumplió.

Destacó que esto permitió que los trabajadores de esta planta por los resultados que muestran se beneficien con salarios hasta cinco veces superior a los que devengaban anteriormente.

Añadió además que se encuentran inmersos en las producciones diversificadas de vino de pasa, licores y vinagre, con los parámetros de calidad requeridos. Dijo que para el primer trimestre del 2023 también realizarán refresco gaseado.

El jefe de producción aseguró, que para el próximo calendario tienen el compromiso de aumentar las exportaciones de ron a granel fundamentalmente para los mercados de Europa y China. Mientras que la Destilería continuará con la campaña alcoholera.

Asimismo trabajarán para aumentar el alimento con destino a los animales, a partir de la miel proteica y buscarán estabilidad en la planta de hielo.