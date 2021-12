Amancio

El deporte amanciero sigue adelante

Ariliannis Colás Vargas y Alex Velasquez Aguilera, ofrecen declaraciones a Radio Maboas.

Luego de ser la primera en obtener su pase con un tiempo de 57.89 segundos en las preliminares de los 400 metros con vallas, el registro más destacado en su carrera deportiva, Ariliannis Colás Vargas, nacida en el municipio de Amancio al sur-occidente de la oriental provincia de Las Tunas, representó dignamente al territorio en los I Juegos Panamericanos Júnior, efectuados en Cali, Colombia.

Cuenta la velocista tunera que a pesar de los contratiempos en el período de entrenamiento marcado por las afectaciones de la Covid 19, se esforzó hasta lograr mejorar por segunda ocasión su marca personal, consiguiendo la medalla de plata en este importante evento.

“Para mi, al igual que para quienes participaron en la competencia, no fue nada fácil, todos estábamos por llevarnos el premio mayor y aunque no logré la presea de Oro, me siento contenta y mucho más comprometida a continuar cosechando medallas para el deporte cubano y muy en especial para el amanciero”.

“No esperaba este resultado, porque repito, fue muy corta la preparación, pero lo más importante es que lo logré ser subcampeona y eso es muy importante para mi carrera como deportista”, declaró la Colás.

Al iniciar el nuevo calendario, el principal compromiso de la velocista amanciera Ariliannis Colas Vargas, quien además fue medallista en la pasada Copa Cuba, es continuar entrenando para mejorar sus marcas en venideras confrontaciones y continuar cosechando triunfos para su carrera y su país.

Junto a esta atleta, el municipio de Amancio también estuvo representado en este 2021 por Alex Velasquez Aguilera, en el evento Online de carácter nacional desarrollado en la oriental provincia de Granma, ubicándose en el tercer lugar a nivel panamericano.

Así cierra el actual calendario el deporte amanciero, con el reto de continuar aportando nuevos talentos a las Escuelas de Iniciación Deportivas, cantera de nuestros mejores atletas.