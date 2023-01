Salud

Prevenir y educar, pilares para mejorar la salud

La Covid-19 y las arbovirosis caracterizaron la situación higiénica epidemiológica en el municipio de Amancio durante el año 2022.

En este sentido vale destacar que el corinavirus logró disminuir su incidencia a partir del segundo semestre del año por las medidas que se implementaron y las campañas de vacunación y refuerzo que permite exhibir hoy una inmunidad de más del 95 % de la población.

No se corrió igual suerte con las arvovirisis con más de 400 focos de mosquitos Aedes Aegipty que colocaron al municipio entre los 75 de mayor transmisión del país.

A la erradicación de los criaderos se dedicaron esfuerzos y recursos, además de las estrategias de fumigación intra y extra domiciliario que muy apesar de la difícil situación económica que enfrenta el país, se destinaron los recursos para devolver la estabilidad al cuadro epidemiológico.

Pero no fueron sólo estos dos aspectos, se trabajó además en el control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y las Transmisibles, que aún cuando se reportaron casos las tasas de incidencia no son alarmantes y clasifican entre lo permisible para estas afecciones.

De ahí que el propósito sea continuar disminuyendo esos indicadores para lograr estilos de vida saludable que aseguren una mejor a los amancieros.

Por otra parte es fundamental trabajat a partir de la intersectorialidad en temas como la higienizacion local con la recogida de desecho de desechos sólidos y otros riesgos ambientales que se convierten en reserviriios potencialidades de vectores y enfermedades .

No obstante que aún quede mucho por hacer es vital reconocer al colectivo consagrado de la Dirección de Higiene, Epidemiológia y Microbiología, a ellos todo el reconocimiento por impulsar las acciones de Educación y prevención de salud para que se eleve nuestra calidad de vida.