Las Tunas

Demasiado temprano para hablar de pico en rebrote de Covid-19 en Las Tunas (+infografía)

Las Tunas.- Epidemiólogos, de esta provincia del oriente cubano, se mostraron cautelosos respecto a si este territorio oriental habría llegado al pico de contagios de la Covid-19 en el rebrote de esa enfermedad, que vive desde el inicio del actual 2022.

El doctor Aldo Cortés González, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) opinó en declaraciones al programa radiotelevisivo Alto y claro que, al menos para el Balcón del Oriente Cubano es muy temprano para afirmar que ya se habría alcanzado el punto máximo en la transmisión del SARS-CoV-2. “No tenemos la información que nos permita afirmarlo”, dijo.

En las tres primeras semanas de enero se registraron aquí cuatro mil 124 nuevos positivos, cantidad solo superada por similares lapsos en los meses de agosto, septiembre y octubre, del pasado año. Algo parecido ocurre con las cifras de pacientes activos que sobrepasaron los 500 diarios desde el 10 de enero, aunque la mayoría permanecen ingresados en sus hogares, a tono con los nuevos protocolos de atención vigentes. A finales de agosto del 2021 Las Tunas tuvo más de mil 700 pacientes activos, pero en ese entonces recluidos en centros de Salud.

Cortés González señaló el cuidado que debe tenerse con la población mayor de 60 años de edad, pues 107 pacientes que sobrepasan las seis décadas de vida han enfermado en lo que va de año; también, indicó, debe prestarse especial vigilancia a los infantes, pues el 18 por ciento de los casos notificados en el 2022 son menores de 18 años.

“Volvemos a hacer el mayor énfasis en la comunidad para contener la Covid-19”, afirmó. En este año el 59.4 por ciento de los positivos notificados en la provincia, ejemplificó, han tenido la fuente de transmisión dentro de la casa. Eso demuestra, sentenció, la relevancia de cumplir las medidas de bioseguridad con los ingresos domiciliarios.

El doctor Heberto Bravo, subdirector en funciones en Salud Provincial, informó que la provincia tiene las condiciones logísticas necesarias para asumir el incremento de la transmisión, remarcando que los servicios médicos están garantizados. Es un esfuerzo tremendo, pero diariamente se lleva con celeridad lo que necesitan los pacientes ingresados en las instalaciones hospitalarias, sostuvo.

Yordanis Pupo Pérez, director de Salud en el municipio de Las Tunas dijo que en el actual 2022 ya se han detectado casos en todos los consejos populares de esta demarcación. “Contamos con las condiciones y la preparación del personal para enfrentarlo”, aseguró. En la mayor urbe tunera se mantienen abiertas las siete consultas para las infecciones respiratorias agudas, indicó. El territorio capitalino, reseñó, ya llegó al 80 por ciento de su población con la dosis de refuerzo.

Por su parte Henry López Jiménez, director del Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna informó que los protocolos de atención se han adaptado allí al nuevo escenario epidemiológico. Detalló que se mantienen las salas de vigilancia, solo que ahora se ingresan de oficio las embarazadas sospechosas o positivas de 28 o más semanas de gestación, como también a todos los neonatos, hijos o no de puérperas positivas o no; igualmente siguen ingresándose todos los pacientes sospechosos o confirmados de mediano y alto riesgo, así como los no vacunados que enferman.

En comparación con otros momentos, estimó López Jiménez, ahora es menor la presión sobre la disponibilidad de camas. Al amanecer de este sábado, comentó, permanecían ingresados en el “Guevara” 65 pacientes, así como algunas embarazadas y puérperas. Aseguró que están garantizados los recursos, sobre todo para la atención al paciente grave. Aclaró, que siguen prohibidas las visitas; y que están funcionando todas las cirugías y consultas externas.