Las Tunas

Mejores “abrigos” para la ancianidad

Las Tunas.- Julián desanda los 87 años con la “impaciencia” de quien duerme tres siestas diarias, jamás sale de casa y no se separa por más de 30 minutos de su balance de madera.

Muchas veces ignora los rostros que entran y salen… No interactúa con las generaciones de voces más fuertes, recibe los alimentos y se ha acostumbrado a no obtener respuestas, incluso, las más necesarias.

El anciano ignora, quizás, el dolor más agudo de su ocaso. Sus familiares decidieron no comentarle que su compañera de toda la vida falleció hace casi un año. Él todos los días pregunta cuándo regresa Chela de casa de su nieta y solo recibe un rotundo silencio. Desde esa misma fecha lo mudaron del primero al cuartico del fondo, inhabilitaron su radio de pilas y hasta la fecha reina la “paz”.

Los más jóvenes, que monopolizan los mejores puestos a la hora de la novela, no saben que el abuelo en otros tiempos fue el pilar que mantuvo a la familia a flote, que tenía los brazos fuertes y sobre sus hombros los tres hijos dieron sus primeros vuelos. Julián ha quedado para comer temprano y “adornar” la sala. La mano designada le ofrece los alimentos, pero no hay otras demandas. El anciano va olvidando cómo abrigan los afectos…

NUEVAS LEYES ANTE VIEJAS DEUDAS

En la cotidianidad tunera, quizás, la historia de Julián pase desapercibida y sobresalgan las realidades de otros abuelos que viven solos, que no poseen los recursos necesarios para transitar por esta etapa conclusiva y son abandonados; pero ante la vejez se impone una mirada exhaustiva y la satisfacción no solo de las necesidades materiales, sino de esa “cosa abstracta e intangible" que brota de los afectos.

El tratamiento a la tercera edad adquiere en el país una relevancia creciente, sobre todo, porque actualmente alrededor de 2,4 millones de personas en Cuba son adultos mayores y estamos llamados a ser el país más envejecido proporcionalmente de la región de América Latina y el Caribe para el 2030.

De cara a este escenario, el nuevo Código de las Familias, actualmente en consulta popular, protege la autodeterminación, preferencias e igualdad de oportunidades en la vida familiar de los adultos mayores, lo cual favorece a su empoderamiento para una participación más justa en la sociedad.

Bárbara Artiles Nodarse, especialista en Derecho Civil y de Familia, asegura a 26 que en su experiencia como fiscal ha podido palpar un sinfín de cuestiones que limitan a los ancianos, conflictos que los despojan de sus derechos y patrimonios, y ya es hora de que se cuente con un cuerpo legal que sume, multiplique y abogue por suprimir todas las manifestaciones de discriminación y violencia a las que pueden estar sujetos dentro de las dinámicas familiares.

“El Código en tal universo sobrepasa todas la expectativas posibles -confiesa Bárbara-. Aunque siempre existió en Cuba la voluntad de proteger a este grupo etario, en la Carta Magna vigente se aborda el tema con superficialidad. No se reconocía como grupo poblacional, porque no éramos mayoría. Ahora la realidad dicta otras claves.

“Para los que no entienden las terminologías técnicas y desconocen este documento, sepan que en definitiva es un llamado a la cultura de paz, a unirse a favor de enriquecedoras prácticas familiares, a nunca negar la comunicación y garantizar las bases para que se transmitan los mejores valores”.

DE LA EXPERIENCIA A LA NOVEDAD

Nunca presintió Emilia el desenlace de los sucesos que se gestaban de incógnito en los últimos meses. Su hijo Héctor se comportaba raro, llegaba tarde del trabajo la mayoría de los días y en las noches estaba irascible y distante de todos, hasta de la hija. La confirmación de su infidelidad le estalló en la cara un martes. Después de una gran dosis de escándalo, su esposa recogió las pertenencias y se fue portando la promesa de que jamás, ni ella ni la niña, pisarían esa casa nuevamente.

Emilia fue a visitarlas esa misma tarde, a su antiguo hogar, con la comida preferida de la nieta Ivette en un pozuelo. La exnuera no le permitió pasar del portón y ni siquiera dejó que la pequeña agarrara los olorosos espaguetis con queso. La acusó de tapar las “sinvergüenzuras” de Héctor. Fue grosera, hiriente y obstinada en el hecho de que ya no la quería más en la vida de la niña.

Desde la separación ya distan más de seis meses. Emilia no ha vuelto a abrazar a Ivette ni puede llevarle dulces, ni comprarle helados. En la escuela, la maestra le pidió que no fuera más a verla para evitar conflictos. La razón de sus días se ha ido apagando… Otras abuelas amigas, en las mismas condiciones, le aconsejan que se acostumbre y piense, como ellas, que su nieta vive en otro país y está muy bien, y un día cuando sea más grande volverá a visitarla. Le sugieren que acumule los abrazos…

“Muchas veces en mi carrera estuve frente a varios con el dilema de Emilia -enfatiza la fiscal Bárbara-, con la nueva normativa estas actitudes no tendrán ningún respaldo legal. Se cumple así, una deuda histórica con los abuelos. El texto, que luego se llevará a referendo, ofrece el derecho a mantener la comunicación de estos con todos sus familiares y, por supuesto, con los nietos.

“Tiene entre sus prioridades la protección del adulto mayor, como parte de los entornos familiares, y lo hace, fundamentalmente, en dos sentidos: como ser humano y desde su rol de abuelos -detalla-. El Artículo 4, además de la comunicación, propone el derecho a su autodeterminación, independencia y la igualdad de oportunidades".

La especialista recalcó que el Artículo 8 reconoce la relevancia que poseen los ancianos en la preservación de las tradiciones familiares, en la formación de los miembros de las familias, y la trascendencia social que esto tiene.

“Lamentablemente, conocemos casos de personas que en la vejez hacen donaciones de su patrimonio y antes del mes ya comienzan a ser maltratadas, a dejar de ser tenidas en cuenta. Con el cuerpo legal que hoy analizamos en consulta popular, se puede revocar la donación alegando el incumplimiento de los beneficiados, por no respetar a ese miembro del hogar.

“Con relación a los testamentos, sépase que si se demuestra que alguien recibió un inmueble y demás bienes de un adulto mayor por este efecto, y no le brindó cuidado, puede perder tal derecho. No me refiero solo a la alimentación, sino también a las cuestiones afectivas.

“De aprobarse esta legislación, los de la tercera edad tendrán la potestad de decidir desde el momento actual, con toda su lucidez, de quién quieren recibir apoyo y de quién no, por ejemplo, con quién desean convivir en sus últimos años. Se deroga la tutela para el adulto mayor y se fomenta el ejercicio de su capacidad.

“Surge la posibilidad para los que viven solos de no ir a una institución social, sino hacer efectivo un contrato de alimentos con quien decidan, a cambio de dejarle su vivienda. La persona designada deberá entregar alimentos y los recursos indispensables para su buen desenvolvimiento.

“En el caso de los cuidadores, el Código los protege y pasan a heredar en igualdad de condiciones (no importa si son sobrinos) que los hijos y reciben el doble a la hora de repartir la herencia".

La máster en Tratamiento al Envejecimiento Poblacional y la Tercera Edad alerta sobre situaciones muy puntuales que tienen que ver con el hecho de dejar menores de edad a cargo de los abuelos para viajes al extranjero y, sobre todo, misiones internacionalistas. Asegura que este es un fenómeno en aumento y si se aplica sin verificar las condiciones puede afectar no solo al adulto mayor, sino también al menor, por falta de una guía firme.

“Los abuelos pueden tener la guarda y cuidado de los menores temporalmente, pero es necesario evaluar la situación de salud que poseen para hacerles frente a las demandas infantiles y sus interacciones sociales. Eso no puede dejar de contemplarse.

“En este particular y en todos los casos, para el cumplimiento de la Ley, debe contarse con especialistas sensibilizados y con las competencias y preparación para abordar con objetividad los conflictos familiares. No en vano se le dedica todo un capítulo a la necesidad de la especialización de los juristas”.

POR MÁS RESPETO Y DIGNIDAD

Ante el Código de las Familias, la fiscal jubilada no pide compromiso sino conocimiento. Hace un llamado al estudio para elevar la cultura jurídica.

“No es válido solo estudiar el documento, también sirve leer la prensa, escuchar a los expertos por los medios de comunicación para entender que el abanico de oportunidades que se ofrece a los mayores de casa solo viene a darles soluciones a viejas demandas que arrastra la sociedad cubana”.

Más allá de tecnicismos, la nueva legislación no es otra cosa que garantizar las respuestas que esperan Julián, Emilia y tantos; para él, hacer valer el derecho de dueño de casa, del primer cuarto, de su radio imparable; para ella, romper el muro que hoy la separa de su nieta. Y aunque muchos no lo vean ahora, Julián y Emilia atañen a todos. El Código asume una postura objetiva y necesaria, desde el punto de vista jurídico brinda un camino ante el envejecimiento poblacional, que muy pronto se afianzará en Cuba con mayorías.

Fuente: Periódico 26