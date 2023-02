Las Tunas

Talleres literarios y su apuesta por los sueños

Las Tunas.- Desarrollar el potencial de nuevos talentos, compartir experiencias y reconocer los trabajos más sobresalientes fueron algunas de las directrices del Encuentro Debate de Talleres Literarios y Cuenteros Populares, cuyo capítulo municipal se desarrolló recientemente, previo a la cita provincial, que acontecerá el 23 y 24 de febrero.

En la ciudad cabecera participaron un total de 28 talleristas, evaluados en las modalidades de Poesía y Décima por Freddy Laffita, Ana Pérez y Antonio Gutiérrez, mientras que en Narrativa la responsabilidad recayó en Maritza Batista, Argel Fernández y Luis Andrés Till.

En el apartado de Poesía (para adultos) se alzó con el lauro la obra Las sagradas certidumbres, de Jorge Luis Reyes Peña, seguida por la mención principal, que alcanzó Ausencia, de Migdalia González Vázquez. También lograron menciones los textos Senescencia, de Karel Rivero Borrero, y El furor de los bardos, de Esteban García López.

En esta misma composición lírica, pero dirigida a los infantes, resultaron ganadores los poemas ¿Por qué los abuelos tienen líneas en la cara?, de Elisa Pérez Rivero (premio) y Chamaquili, de Magalys Duarte (mención).

En cuanto a la octosílaba rima, el premio fue para Laberinto decimal, de Jorge Luis Reyes, mientras que las menciones recayeron en La décima ventana, de Esteban García López (más destacada) y Amor, de María Isabel.

En el género Novela se otorgó una mención a la obra Adrián, de Adrián Ch. González. En Narración oral, por su parte, el premio lo alcanzó Alberto Milián Navarro, mientras que las menciones fueron para Magalys Duarte y Roberto Pérez Vázquez.

En Cuento para adultos se entregaron varias guirnaldas. La primera de ellas la ganó Caldo de pichón, de Elisa Pérez. La segunda, El miedo cobarde, de Juan Osorio Rojas, y la tercera correspondió a El único amigo, de Neivis Rivera Morales. Asimismo, se otorgaron menciones a Migdalia González Vázquez (Título: Una fiesta), Esteban García López (Sin principios) y Antonio Torres Consuegra (Resurrección).

En Cuento para niños alcanzó el primer premio Ariannys Portelles Lozada, con la obra Verde amarillo, seguida por el texto Para los niños que no se ven, de Elisa Pérez Rivero y La nueva vida del bosque, de Alberto Milián Navarro. Las menciones correspondieron a Ana, la costurera de los sueños, de Yoan Santiago Verdecia, y En el bosque, de Magalys Duarte Rondón.

En diálogo con 26, Jorge Luis Reyes Peña, vencedor en materia de versos, expresó: "La poesía es una cápsula que permite, con un mínimo de palabras, compartir un discurso, una manera de transmitir mensajes de paz y amor. Influye en el mejoramiento humano, incide en el razonamiento del cerebro, desarrolla el intelecto y nos hace pensar".

Respecto a los Encuentros de Debate… afirmó el también ganador de la primera edición del Concurso Nacional de Soneto Antonio Borrego: "Escuchar criterios de tantas personas, entre el jurado y los participantes, nutre más que un discurso porque nos retroalimentamos y crecemos en experiencia".

Por su parte, Ariannys Portelles Lozada, ganadora en Cuento para niños, agregó: "No imaginé antes que el primer texto que escribí de ese género, y que tanto me costó pulir junto a mi instructora de Literatura Alibet Masjuan, obtendría el premio. Agradezco a Dios por este privilegio, que me impulsa a seguir esforzándome para que mis obras les hagan la vida más agradable a todos, especialmente a los infantes".

Los talleres literarios contribuyen a la formación de la nueva cantera de rapsodas, literatos, inspiradores de las letras en general. En Las Tunas, tierra de grandes escritores como Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), Gilberto E. Rodríguez, Guillermo Vidal y otros tantos, mantener ese legado a través de títulos de calidad es imprescindible. Avivar los sueños de quienes algún día probablemente rubricarán libros, será siempre motivo de aplausos.