Semana Mundial de la Lactancia Materna: Protege Sistema de Salud cubano contra Covid-19 a madres que lactan

Las Tunas.- María de los Ángeles Gutiérrez es madre de un bebé de seis meses. Acude a su vacunatorio para recibir la primera de las tres dosis anti-Covid-19 de Abdala, como parte de las garantías del Sistema de Salud Pública de Cuba.

“Es una manera más de protegernos ante la Covid. Pero, asimismo, debemos cuidarnos y tener todas las medidas de precaución para nosotras y para los bebés, porque para ellos aún no se ha aprobado la vacunación. Como madres, debemos protegerlos, no podemos confiarnos y tenemos que mantener todas las medidas en las que insiste el Ministerio de Salud: lavarnos las manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla… y, en el caso nuestro con niños pequeños, mantenernos en casa y no permitir visitas ni acceso de personas a las habitaciones de nuestros hijos. Su salud depende de la madurez y responsabilidad con que entendamos la gravedad del panorama de esta enfermedad”, reflexiona esta tunera.

Dianabel Menéndez hace 10 meses lacta. Es otra de las cubanas con esta acción sanitaria, en pos del buen estado de madres ante la pandemia.

“Toda madre ha de estar dispuesta a dar su brazo para vacunarse. Esta es una manera de estar más protegidas contra una enfermedad que tanto nos está afectando”, comparte la joven de 26 años de edad, luego de recibir su pinchazo, dice, por la esperanza.

La provincia de Las Tunas dispone de todo el esquema de tres dosis para vacunar a cuatro mil 40 madres que lactan a niños menores de 1 año.

Cuando se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna -del primero al 7 de agosto-, este país caribeño sigue apostando por la salud de su pueblo.

Proteger la maternidad y brindar oportunidades para una lactancia saludable forman parte de los programas sanitarios públicos internacionales. Las mujeres que se encuentran en esta etapa de sus vidas requieren protección especial, para prevenir daños a su salud y la de los bebés.

Fuente: Periódico 26