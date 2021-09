Un primer ganador para el concurso de soneto Antonio Borrego



Jorge Luis Reyes Peña, ganador de la primera edición del Concurso Antonio Borrego

Las Tunas.- Jorge Luis Reyes Peña con su soneto La cruz del laberinto, resultó el ganador de la primera edición del Concurso Antonio Borrego, que convocó la filial de escritores del Comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Las Tunas.

El escritor en ciernes confiesa que nunca esperó el galardón, pues lleva muy poco tiempo vinculado a la literatura, y más teniendo en cuenta su formación en electricidad y electrónica industrial.

«Me desempeñé mucho tiempo como especialista en la materia y con mucha afición por la investigación, por la innovación y por la creación desde el punto de vista técnico.

«Esta cuestión de la literatura nunca fue mi vocación. No tenía inclinación por la lectura, a no ser en los últimos años la lectura bíblica. Así que considerarme un escritor solo sería desde el significado de la Real Academia, que simplemente es alguien que escribe, porque desde el significado popular no me considero absolutamente un escritor, a pesar de que haga estos intentos.

«Escribí estos sonetos que participaron en el concurso hace dos años, cuando hacía mis primeros intentos de escribir poesía rimada, porque hasta ahí había hecho algo de poesía libre. Así que me sorprendió el resultado porque realmente no lo esperaba.

Antonio Borrego

«Me sorprendió, máxime si tuve la oportunidad de cooperar espiritualmente con el escritor Antonio Borrego en los últimos tres ingresos por su padecimiento hasta el final de sus días. Nos pudimos apoyar intensamente, y anteriormente el también cooperó con mis intentos de escribir, de una manera muy práctica.

«Cada vez que yo le presentaba algún escrito, él o se echaba a reír en aprobación a lo que le acababa de leer o simplemente me decía: no no, repiensa eso; eran sus palabras.

«Fue de mucha ayuda para mí, y como este concurso fue en honor a él, me siento muy satisfecho de que Dios me haya dado la oportunidad de tener este logro».

Inspiración

«Existe un escritor que decía que hay que darse cuerda, precisamente hablando de las motivaciones o de la inspiración cuando uno desea escribir y no la está teniendo en ese momento. Recomienda abrir varios libros del tema que uno prefiera, sea narrativa o poesía, y leer una pequeña porción, cuando termine uno tendrá inspiración para tratar de ese tema.

«Es lo que he puesto en práctica porque si acudimos a la parte emocional con las situaciones que estamos atravesando, pues siempre son disímiles los problemas, estaría muy escasa la inspiración».

Temas

«Me gusta mucho la filosofía. Al comienzo me dio un poco de trabajo escribir poesía porque tendía a filosofar. Y la poesía tiene que ser sugerente, no puede ser evidente. Tuve que transitar hacia la insinuación de lo que uno desea expresar.

«Desde esa perspectiva, desde la corrección de la conducta del hombre en su diario andar, es lo que más me ha motivado porque hay un libro muy universal que es la Biblia, que da mucha sabiduría y ayuda al hombre a avanzar hacía mejores procederes cada día».

Refiere que su mayor inspiración es promover el cambio humano, partiendo de la sugerencia filosófica y con el fin de la corrección del comportamiento errado.

Ha participado en talleres literarios, y asimismo ha obtenido Mención en el concurso nacional de glosa Canto alrededor del punto, premiado durante la Jornada Cucalambeana, así como en los talleres de debate convocados por la Casa de Cultura Tomasa Varona.

Su soneto La cruz del laberinto tiene la particularidad de poder leerse en varias direcciones u orden, compuesto por dos cuartetos y dos tercetos, siempre con el mismo significado edificante, que bien supo reconocer el jurado de la primera edición del concurso Antonio Borrego, al que Jorge Luis Reyes Peña aporta hoy desde su espiritualidad y la solidaridad en tiempos en que cada acción es significativa.

Fuente: Tiempo21