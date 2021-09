En barrio México, vecinos y directivos por una causa común

Las Tunas.- Jesús Sirio es un jubilado que reside en el barrio México, en esta ciudad de Las Tunas, que en plena calle Colón dialogó con el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, quien recorrió hoy parte de ese barrio para hablar con los vecinos, y le expresó con toda franqueza su opinión sobre cómo transformar la comunidad.

«Este es un trabajo de todos, algunos no quieren ser delegado, ni dirigente de los Comités de Defensa de la Revolución, aquí tenemos un delegado bueno pero solo no puede combatir, tiene que estar acompañado, está tocando el Himno Nacional y es al combate».

En el barrio México, en la calle 24 de febrero, donde se construyen aceras y una obra para resolver los problemas de inundaciones de una cañada, Morales Ojeda habló con los constructores y vecinos del lugar, y una educadora jubilada que le hace arreglos a su casa con el sustento de la Vivienda también conversó con el dirigente.

«Yo tengo toda la ayuda para reparar mi casa, y yo confío en la Revolución, que no deja desamparado a nadie, todas las cuantías de la seguridad social yo las he obtenido, y estoy agradecida. Aquí hay un delegado de otra circunscripción que viene a apoyar, y lo que más me enorgullece es que es joven y los jóvenes están comprometidos».

Morales Ojeda comenzó la visita a la ciudad de Las Tunas con un encuentro con miembros del grupo de trabajo comunitario del Consejo Popular uno y la circunscripción 13, donde está enclavado el México, y reflexionó sobre todo lo que hay que hacer para transformar los barrios.

«En un primer momento se habló de intervención en los barrios, pero eso no es así, porque los barrios deben tener como protagonistas a sus integrantes, no puede venir nadie de afuera a hacer el trabajo sin tener en cuenta la opinión de los que allí viven. El diagnóstico tenemos que hacerlo con los habitantes, donde está la riqueza. Que los vecinos participen en lo que se hace siempre con el sustento de las instituciones del Estado encargadas de la tarea», señaló.

El también miembro del Secretariado del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda, visitó además la planta de oxígeno medicinal de la empresa de Aceros Inoxidable Acinox, donde ponderó la labor que hace ese colectivo para enfrentar la Covid-19, y sostuvo un encuentro con directivos profesionales del Partido en la provincia y el municipio de Las Tunas, en el que intercambió sobre la labor cohesionada que debe fortalecerse en cada una de las estructuras de la sociedad.

__________

Fuente: Tiempo21