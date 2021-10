Cuentapropistas cubanos rechazan convocatoria a marcha contrarrevolucionaria

Las Tunas.- Cuentapropistas de esta provincia del oriente cubano hicieron público su rechazo a la convocatoria de una marcha anunciada por grupos y personas con claros nexos con organizaciones que defienden un programa de restauración capitalista en Cuba.

“Mi postura es totalmente contraria”, afirmó sobre semejantes exhortaciones Juan Carlos Despaigne Díaz, emprendedor privado asentado en esta ciudad. “Creo en la libertad de expresión, en la libertad de cada individuo de expresarse libremente, de proyectar sus ideas políticas y hacerlo de forma espontánea, pero este no es el punto; de hecho, la Constitución refrenda la libertad de expresión. En Cuba se respeta la libertad de expresión, la libertad y la vida de las personas”, comentó. La esencia del asunto, insistió, es que “esta marcha tiene un trasfondo de injerencia”. (ESCUCHE OPINIÓN ÍNTEGRA)

Tras destacar los pasos del Gobierno revolucionario para promover la participación de los trabajadores privados en la economía, Despaigne Díaz hizo notar que muchas de las organizaciones que promueven esta marcha fueron las mismas que con sus actividades terroristas cobraron la vida de cientos de cubanos en el pasado. Acto seguido recordó los autores intelectuales de la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano en 1976, Luis Posada Carriles y Orlado Bosh. Ambos encontraron refugio en Miami gracias al apoyo de organizaciones como la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) que, ahora, instiga a las mencionadas demostraciones. “Aunque no me gusta dormir en el pasado y prefiero mirar hacia el futuro; olvidar el pasado es correr el riesgo de repetirlo”, comentó.

“Infórmese; no participe de algo de lo cual usted no conoce. Ponga en una balanza qué es lo que tiene y qué es lo que puede perder: la tranquilidad ciudadana que hay en Cuba es invaluable. Hay muchos países con infinidad de recursos donde las personas no tienen nuestra tranquilidad”, les dijo a quienes podrían ser presas de las exhortaciones publicadas en las redes sociales digitales.

__________

Fuente: Periódico 26